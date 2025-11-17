Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Junta de Accionistas

El Valencia Basket presentará sus cuentas el 11 de noviembre

El club celebrará en el Roig Arena su Junta General de Accionistas

Una temporada marcada por el estreno del Roig Arena

Agencias

EFE

València

El Valencia Basket celebrará el próximo 11 de diciembre su junta general de accionistas y presentará las cuentas de un ejercicio marcado por su traslado al Roig Arena, que acogerá por primera vez ese acto, según ha informado el club.

Orden del día

Entre los puntos del orden del día destaca la ratificación de la aprobación de la suscripción de "varios contratos" con Licampa 1617, la sociedad del empresario y máximo accionista del club, Juan Roig, que ha construido y explota el Roig Arena.

El pasado curso el club aprobó un presupuesto para la campaña 2024-25 de 27,5 millones de euros con una aportación de sus mecenas y principales accionistas, Juan Roig y Hortensia Herrero, de 19,74 millones de euros.

El presupuesto neto para el primer equipo masculino era de 8 millones de euros y el del femenino de 1 millón cifras a las que ha habido que sumar impuestos, gastos federativos, salarios del cuerpo técnico, desplazamientos.

