El Valencia basket trabaja para cambiar de día el partido ante Spar Gran Canaria de Liga Femenina

El director general del Valencia Basket, Enric Carbonell, reconoció este lunes que están en conversaciones con la Federación Española de Baloncesto para intentar cambiar el partido ante Spar Gran Canaria de Liga Femenina previsto para el 7 de diciembre a las 13 horas al coincidir con el Maratón Valencia.

"Llevamos unas semanas trabajando para intentar cambiar la hora, sobre todo pensando en hacerlo lo más fácil posible para los abonados o aficionados que quieran venir al Roig Arena", dijo este lunes en el acto de hermanamiento de los clubes de élite de la Comunitat Valenciana con la prueba.

Valencia. VLC. Valencia Basket contra Hozono Global Harris / SD

En ese sentido, Carbonell dijo que "sabemos cómo estará Valencia con el maratón y estamos viendo como causar los mínimos problemas tanto a la gente que corre, que tiene que que recoger las partes del maratón y, sobre sobre todo en nuestro caso, para que el mayor número de aficionados puedan venir a al Roig Arena".

Sobre un posible cambio de horario o de fecha, Carbonell expresó que, como no depende de ellos, no puede avanzar nada. "Es cierto y es muy complicado porque con el calendario que tenemos en el Roig Arena y hay que intentar cuadrar muchas cosas", reconoció.

"Al principio de temporada fuimos los primeros que dijimos, bueno, hacemos esa fecha y ya miraremos a medida que se acerque, pero la realidad es que ya llevamos unas semanas trabajando y explicando la casuística a la federación", finalizó.