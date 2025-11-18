Elena Buenavida sufre un esguince leve y no está descartada contra el Leganés

Elena Buenavida hizo saltar las alarmas el pasado domingo abandonando en el primer cuarto el partido de la seleción española ante Francia por un esguince en el tobillo. La jugadora de Valencia Basket, que ya se ha convertido en una fija en el combinado español, fue titular pero sufrió una torcedura de tobillo en una jugada desafortunada y tuvo que abandonar el choque antes de tiempo.

A pesar de no poder continuar, Buenavida se quedó en la zona de banquillo realizando estiramientos, por lo que desde ese momento se intuía que no se trataba de una lesión grave. Este martes se ha conocido que la canaria sufre un esguince leve en el tobillo izquierdo, por lo que no está descartado que pueda estar a disposición del técnico Rubén Burgos en el encuentro del domingo ante el Innova-TSN Leganés.

Elena Buenavida durante el España - Italia / EFE / Carrasco Ragel

Tras regresar a la disciplina del club valenciano, las pruebas a la que fue sometida la jugadora canaria determinaron que de trata de una dolencia leve. Buenavida ya ha empezado tratamiento de fisioterapia y la idea es que pueda entrenarse a final de la semana y que Burgos pueda contar con ella para el choque liguero ante el Leganés. No obstante, si hay dudas sobre su recuperación, Burgos podría esperar unos días para consolidar su mejoría dado que el Valencia es claro favorito ante el Leganés.

Crucial en los planes del técnico

Elena Buenavida se ha convertido en una jugadora trascendental para Rubén Burgos. Tras curtirse la temporada pasda durante su cesión en el Gernika, la canaria ha regresado a València más madura, capaz de tener más impacto en pista. En las últimas semanas ha sido titular en el equipo de Rubén Burgos, siendo una de las piezas fundamentales en defensa y encontrando mucho acierto en los tiros de tres.