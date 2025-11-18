De Larrea y Taylor, estrellas de Bouncing for Good en El Cabanyal

Bouncing for Good iniciativa integrada en el programa One Team de Euroleague Basketball en colaboración con Motorola y que recorrerá toda Europa a lo largo de la temporada, celebró este martes 18 de noviembre una nueva jornada que tuvo por escenario el barrio de El Cabanyal y que contó con dos invitados de lujo: los jugadores del Valencia Basket Sergio de Larrea y Kameron Taylor.

Una jornada especial

De Larrea y Taylor compartieron una jornada muy especial con los niños y niñas del Colegio Diocesano Santiago Apóstol, en pleno barrio de El Cabanyal. Los dos jugadores taronja firmaron autógrafos y balones a todos los niños y participaron con ellos en varios juegos. La jornada se desarrolló en el espacio para el juego, el deporte y la convivencia 'La Pintada del Cabanyal', una cancha polideportiva vallada y decorada por los propios alumnos del colegio. Sergio de Larrea y Kameron Taylor se dirigieron a los asistentes recordándoles la importancia del trabajo en equipo: "Kameron me hace a mí, mejor jugador y yo a él, porque lo importante es siempre trabajar en equipo", recordó de Larrea a los niños. Los dos jugadores taronja incidieron en la importancia de los valores del trabajo en equipo, la inclusión y el respeto y entregaron a los participantes sus diplomas por tomar parte en este día de aprendizaje.

Regalos y autógrafos para todos

Después de un espacio reservado para jugar todos juntos, el evento concluyó con una ceremonia de donación, donde de Larrea y Taylor y el resto de los colaboradores entregaron más de un centenar de balones de baloncesto a la escuela y camisetas a todos los participantes. Sonrisas, risas y espíritu de equipo llenaron la pista mientras los niños, Sergio y Kameron compartían una última foto de grupo para conmemorar la ocasión.

Los niños y niñas no pararon de pedir autógrafos a los dos jugadores del Valencia Basket que dejaron su huella en diplomas, balones y camisetas. A la jornada tampoco faltó la mascota taronja Pam y por supuesto, la música y el buen ambiente.

El programa Bouncing for Good inició esta temporada en Belgrado y recorrerá diversas ciudades fomentando el deporte y los valores entre los más pequeños.

Felices de compartir con los niños

De Larrea se mostró feliz por el hecho de compartir unos minutos de diversión con los niños: "Es algo que me gusta mucho y, sobre todo, que nos conozcan, estar con ellos y aprovechar el tiempo con ellos nos hace muy felices a nosotros".

Taylor también destacó la importancia de este tipo de eventos para los más pequeños: "Es siempre increíble. Te hace pensar en cuando eras un niño y cómo te sentías si estabas jugando con los profesionales. Te hace sonreír".

Además, el escolta estadounidense valoró el duelo del viernes ante Estrella Roja: "Todos los partidos son duros para nosotros y tenemos que estar concentrados como hacemos normalmente". agregó.