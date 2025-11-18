Leti Romero, una asistente de lujo en Valencia Basket

Valencia Basket está empezando a carburar en esta temporada 2025/26. Tras un inicio dubitativo, con alguna derrota más de lo previsto, el conjunto que dirige Rubén Burgos está encontrando poco a poco su mejor baloncesto y los resultados en las últimas semanas están acompañando.

De los últimos diez partidos disputados entre Liga Femenina Endesa y Euroleague Women, las taronja han ganado ocho de ellos, con pleno de victorias en el campeonato nacional y únicamente conociendo la derrota ante un rival en competición europea, el todopoderoso Fenerbahce, que ha vencido a Valencia Basket en los dos partidos de la fase de grupos. En el enfrentamiento en el Roig Arena, eso sí, las de Rubén Burgos tuvieron el triunfo en sus manos, pero la fortuna le dio la espalda a las taronja y el aro escupió la canasta ganadora de Raquel Carrera.

Leti Romero, titular y con 5 puntos y 3 asistencias en sus 22 minutos en pista / FIBA

Son muchas las jugadoras que están rindiendo a un nivel superlativo en este primer tramo de curso. Raquel Carrera, Awa Fam, o Elena Buenavida son algunos de los ejemplos. Pero en el manejo de los partidos y la generación ofensiva con balón sigue habiendo una jugadora que está asumiendo galones, y esa es Leticia Romero. La canaria, que afronta su séptima temporada como taronja, se ha convertido en una líder confiable con balón y en la mejor socia posible para las interiores taronja, que están sumando muchos puntos gracias a las grandes asistencias de Leti.

Facilidad para encontrar la canasta fácil

La canaria está destacando, sobre todo, por encontrar siempre la canasta fácil para su equipo. En Liga Endesa está promedianto 4,5 asistencias por partido, aunque siguiendo una línea claramente ascendente. Sus números mejora en Euroleague, donde promedia 6,6 asistencias por partido, ocupando el segundo puesto en el ranking total de asistencias de la competición.

La primea es Julie Allemand, con 8 por partido, segunda es Leti con 6,6 empatada con Barbora Wrzezinski, cuarta es Coline Francheline con 6,4 por partido y el top5 lo completa Pauline Astier con 5,8 asistencias por partido.