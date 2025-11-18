Sergio de Larrea: "Estoy supertranquilo, centrado en seguir trabajando"

Sergio de Larrea, que este martes 18 de noviembre participó junto a Kameron Taylor en la jornada Bouncing for Good de Euroleague Basketball y Motorola, celebrada en el Col·legi Diocesà Santiago Apòstol del Cabanyal, afirmó que se siente "supertranquilo" pese a haber sido descartado por Pedro Martínez para los tres últimos partidos del Valencia Basket. Con la plantilla al completo y sin lesionados, el técnico catalán debe descartar a 3 de los 15 jugadores que forman el equipo cada partido. En los tres últimos encuentros, Sergio de Larrea ha estado siempre en la lista de descartados.

de Larrea firmó autógrafos a los niños / M. A. Montesinos

Quita hierro a la situación

Pese a ello, el base vallisoletano no quiere dar mayor importancia a la situación y afirmó que lo único en lo que piensa es en "Seguir centrado, en trabajar como en los últimos meses o incluso en el último año, continuar en la misma línea, centrado en trabajar y estar preparado para cada partido".

Aunque no es habitual que un jugador sea descartado durante tres partidos consecutivos sin que medie un motivo físico, de Larrea justificó la decisión de Pedro Martínez: "Somos muchos jugadores y es normal, tiene que haber rotaciones porque la temporada es muy larga".

A la pregunta de si ha hablado de la situación con Pedro Martínez, de Larrea afirmó: "Nos basamos en el trabajo, tenemos que seguir trabajando y llegarán más oportunidades, estoy supertranquilo".

Tres partidos como espectador

Tras quedarse fuera de la convocatoria ante el Real Madrid y París en Euroliga y ante La Laguna Tenerife en la Liga Endesa, Sergio de Larrea reconoce que espera volver a vestirse de corto este viernes cuando el Valencia Basket reciba en el Roig Arena al KK Crvena Zvezda en la competición europea: "Espero que sí, espero jugar, pero es una decisión del entrenador, somos 15 jugadores y tiene que descartar a 3, hay que estar preparados".

Sobre la trayectoria del equipo que el pasado domingo consolidaba el liderato de la Liga Endesa tras ganar al Tenerife, de Larrea comentó: "Está siendo una experiencia espectacular, el equipo está en muy buen momento, tenemos que continuar en esa ola. Se basa todo en el trabajo que hacemos todos los jugadores y en estar centrados en ganar cada partido que tenemos".