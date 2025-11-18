Valencia Basket se reencontrará con dos viejos conocidos este viernes en el Roig Arena

Tras la dolorosa derrota encajada el pasado jueves en Euroliga ante el Paris Basketball, que no pudo dar continuidad a la gran victoria frente al Real Madrid dos días antes, Valencia Basket ya preprara su próximo partido de competición europea, el que le enfrentará al Estrella Roja en la jornada 12 de la competición.

Será en el Roig Arena, donde el conjunto taronja solo conoce una derrota esta temporada y fue sin público ante el Hapoel, y con el morbo añadido del reencuentro con dos exjugadores de Valencia Basket: Semi Ojeleye y Nikola Kalinic. El reencuentro podría haber sido triple pero Jasiel Rivero, que también milita en las filas del conjunto serbio, no podrá participal por lesión.

Semi Ojeleye y Justin Anderson, en el partido de la pasada temporada en Barcelona / acb Photo / Marc Graupera

Primera vez contra Semi desde su salida

En el caso de Ojeleye, será la primera vez que Valencia Basket se enfrente al alero estadounidense desde que el pasado mes de junio el club y el jugador llegaran a un acuerdo para rescindir el contrato que les unía hasta junio de 2026. Semi, por el que el Valencia había pagado unos trescientos mil euros al Virtus Bolonia en 2023, tuvo un protagonismo decreciente en el equipo y, de hecho, la pasada campaña, fue el descarte técnico de Pedro Martínez en los dos últimos partidos de la final de la acb ante el Real Madrid.

Aún así, su primera temporada en Valencia fue de un impacto considerable, ganándose el cariño de toda la afición taronja. Llegó a promediar 12,8 puntos y 3,9 rebotes en 22:34 minutos de media en Liga Endesa además de 13,3 puntos y 4,4 rebotes en 22 minutos de media en Euroliga.

Josep Puerto, el extaronja Kalinic y Chris Jones, en un precedente en La Fonteta / Francisco Calabuig

Kalinic, un habitual

En cambio, el conjunto 'taronja' ya se ha enfrentado desde que salieron del club tanto al cubano Rivero, que dejó el club tras la campaña 2022-23 y que fichó por el Maccabi Tel Aviv, como al serbio Kalinic, que lo hizo al finalizar la 2021-22 con rumbo al Barcelona.

En el último partido del Estrella Roja en la Euroliga, contra el Mónaco, tanto Kalinic como Ojeleye fueron piezas clave de su equipo. Ambos jugaron más de 31 minutos y el alero serbio sumó once puntos, siete rebotes y cuatro asistencias; mientras que el americano logró catorce puntos, cinco rebotes y dos asistencias.

El equipo serbio es una de las 'revelaciones' de la Euroliga y ocupa actualmente la segunda posición con un balance de ocho victorias y tres derrotas, frente a las seis victorias del Valencia.