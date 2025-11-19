Estrella Roja, uno de los 'cocos' de la Euroliga, visita el Roig Arena

El Valencia Basket prepara el dífícil compromiso que tendrá este viernes 21 de noviembre en el Roig Arena ante el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade (o, lo que es lo mismo, ante el Estrella Roja). Pedro Martínez ha podido prepara con relativa tranquilidad el choque ante los serbios ya que esta semana 'sólo' deben afrontar un partido de Euroliga más el de Liga también en el Roig Arena, ante el Girona este domingo 23.

Un rival complicado

Sin embargo, no será un partido a priori plácido el de este viernes (21:00 horas) ante Crvena Zvezda ya que la la jornada 12 de la EuroLeague supone la visita al Roig Arena del co-líder de la competición. El equipo serbio llega a visitar por primera vez al Roig Arena con la mejor racha de la competición (8-1 desde la llegada de Sasa Obradovic), no ocupa la primera plaza de la competición por un diferencial de dos puntos en el basket-average general y es el rival contra el que peores resultados tiene el cuadro taronja en su historial en la máxima competición continental entre los rivales contra los que se ha enfrentado más de una vez (igualado con el FC Barcelona).

Además, podría recuperar para el choque del viernes la participación de la pareja más valorada de la EuroLeague, la que forman Jordan Nwora y Chima Moneke. Todos los factores, por tanto, se unen para que el Valencia Basket tenga que ofrecer su mejor versión si quiere sumar una nueva victoria en la Euroliga.

Malos precedentes

El choque de la noche del viernes será la duodécima vez que el Valencia Basket se enfrente al Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade en la Euroliga, con un balance que hasta ahora es favorable al equipo serbio por 2-9. Ese registro le convierte, junto al FC Barcelona, en el oponente que peor se le da al Valencia Basket en esta competición entre aquellos que participan esta temporada y contra los que se ha enfrentado más de una vez.

Sin embargo, esta dinámica negativa ante el equipo de Belgrado está cambiando ya que el Valencia Basket ha ganado al Crvena Zvezda en dos de sus últimas tres visitas a València para jugar un partido de EuroLeague. Y si tenemos en cuenta todos los precedentes, incluyendo los partidos de EuroCup, el balance es positivo para el equipo taronja por 4-3.

¿Estará la mejor pareja de la EuroLeague en el Roig Arena?

El equipo rojiblanco no ha permitido que la plaga de lesiones que asola su plantilla desde hace varias semanas le haya llevado a bajar su ritmo de triunfos para ser el equipo más en forma del torneo. En el triunfo ante el AS Monaco, causaron baja por lesión Joel Bolomboy, Isaiah Canaan, Tyson Carter, Devonte Graham, Ebuka Izundu, Chima Moneke, Jordan Nwora y el extaronja Jasiel Rivero.

Balance del Valencia Basket con sus rivales de Euroliga / VBC

El equipo serbio ha ido añadiendo jugadores para paliar las ausencias. Sobre la bocina del inicio regresó Yago dos Santos por la lesión de larga duración de Canaan. Y con la temporada en marcha llegaron la cesión de Donatas Motiejunas y el fichaje de Jared Butler.

En su último partido oficial, el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade cayó en la Liga Adriática por un apretado 87-86 en la pista del Cedevita Olimpija Ljubljana en un partido en el que solo pudo contar con diez jugadores profesionales. Aunque las últimas informaciones apuntan que para el partido del viernes en el Roig Arena, el equipo serbio podrá contar con sus dos jugadores más valorados: Jordan Nwora y Chima Moneke. Ninguna pareja de jugadores del mismo equipo mejora los 43,8 créditos que suman entre los dos.