Pedro Martínez niega que haya 'Caso de Larrea": "Su actitud es sensacional, llegará su momento"

Pedro Martínez, que compareció ante la prensa tras el entrenamiento de este jueves 20 de noviembre para prepara el partido del viernes ante el Estrella Roja, quiso explicar la situación de Sergio de Larrea, jugador al que no ha convocado en los tres últimos partidos. El técnico, sin embargo, no se pronunció sobre si estará en el roster del equipo ante el conjunto serbio: "No lo sé todavía. No sé si va a jugar. Estoy pendiente de que me den el informe del entrenanamiento de hoy los servicios médicos de la plantilla para saber si están todos los jugadores bien, preparados y con opción de jugar y a partir de ahí decidiremos", afirmó el técnico taronja que dispone de los 15 jugadores de la plantilla y por tanto, tendrá que hacer de nuevo tres descartes para el encuentro de Euroliga ante el Estrella Roja.

Una plantilla larga

El entrenador aprovechó para matizar algunos aspectos: "Quiero decir varia cosas. La primera es que tenemos una plantilla muy larga que la hicimos pensando que jugaremos alrededor de 90 partidos esta temporada y que es inevitable, con el ritmo de entrenamientos y partidos que llevamos, que tengamos problemas físicos durante el año. Es algo que forma parte del juego. Si no tenemos lesiones, es más un problema que una ventaja".

En este sentido, para Pedro Martínez contar con 15 jugadores no es un lujo, sino una necesidad: "Ganamos la Supercopa porque tenemos una plantilla larga que nos permitió en un momento que tuvimos muchas lesiones que incluso tuvo que venir algún jugador temporero, pero pese a todo pudimos ser muy competitivos ese fin de semana porque tenemos una plantilla larga. Ese es el objetivo, que cuando tengamos incidencias físicas, podamos solventarlas".

El Valencia Basket atraviesa una etapa plácida sin jugadores lesionados por lo que en Euroliga y en la Liga Endesa debe hacer siempre tres descartes. "Ahrora no tenemos incidencias físicas por lo que tenemos que tomar decisiones. Gente mal pensada puede pensar que esas decisiones son por dar un toque al jugador, por castigarlo, porque me sobra en el equipo, porque no estoy contento con el jugador...".

Sobre de Larrea

Pedro Martínez, en este sentido negó rotundamente que exista algún problema con de Larrea, al que considera uno más de la plantilla: "Me habéis preguntado por de Larrea pero podríais hacerlo por otros jugadores que están en la misma situación. Yo tengo interés en los 15, para mí son todos igual de importantes". Así, no escatimó elogios hacia el joven base vallisoletano: "De Larrea es un chico magnífico, lo llevo entrenando la temporada pasada y ésta. Tiene una actitud sensacional, no esta semana que no ha jugado, sino siempre. Desde el primer día que lo he conocido es un chico ejemplar en su actitud, en su día a día, tiene una mentalidad buenísima y a mí me gustaría que jugara. Es un objetivo individual que tengo con él, que se desarrolle lo máximo posible. Pero yo tengo una responsabilidad con todos los jugadores, no sólo con Sergio de Larrea, el año pasado él jugó muchos minutos, afortunadamente con el mismo entrenador, conmigo, por que si fuese otro enrtenador y ahora fuese yo el que no le pusiese, pensarías que es una cosa mía".

Oportunidades para todos

Para Pedro Martínez no se están dando las mismas condiciones que la pasada campaña: "El año pasado jugó muchísmos minutos porque se aprovechó de una situación que no dependía de él. Hubo muchas lesione, recordad que Chris Jones vino lesionado, luego se volvió a lesionar, tuvimos problemas físicos con Jovic, Montero... Este año no está sucediendo eso de momento y por eso está teniendo una incidencia menor que el año pasado. Pero la temporada es my larga. Estoy muy contento con él y estoy seguro de que va a ser un jugador muy importante como los demás. Los jugadores deben esperar su momento, trabajar en el día a día lo mejor que puedan, cosa que están haciendo todos".

Para el entrenador taronja, decidir los descartes no es un mero trámite sino una decisión muy meditada: "Dedicamos muchas horas a decidir qué jugadores se quedan fuera y tenemos un debate a nivel interno. Es una decisión difícil, hay muchos factores, no sólo el físico. No podemos ser injustos, no queremos hacer zaping con los jugadores: hoy te quedas tú, mañana le toca a otro... intentamos que todo tenga una situación de confianza. conocemos a los jugadores, sabemos que algunos tienen que tener más continudiad, hacemos sacrificios, tomamos decisiones pensando en el bien común".

Molesto con la prensa de Madrid

Pedro Martínez se mostró también molesto con algunas informaciones aparecidas sobre su relación con de Larrea: "Me causa sorpresa que la prensa de Madrid saque si hay 'Caso se Larrea', la prensa de Valencia no lo habéis hecho, habéis estado bien, no ha habido un titular del 'caso de Larrea' es lógido que preguntéis pero no me lo parece hablar de un 'Caso de Larrea', no leo toda la prensa pero no recuerdo que en la prensa de Madrid se sacases si había 'caso Hugo González' la temporada pasada. Es un chico muy joven y un grandísimo talento, que la pasada temporada estuvo muchas veces sin entrar en las convocatosias del Real Madrid. Luego fue elegido en primera ronda y está jugando en la NBA. La preocupación que parece que tienen en las ciudades de nuestros rivales sobre qué hacemos con nuestros jugadores, parece que no la tenían con los suyos y me ha causado una cierta sorpresa.