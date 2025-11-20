Pedro Martínez: "El partido ante Estrella Roja es muy motivante, están en racha"

El Valencia Basket recibe este viernes 21 de noviembre en el Roig Arena al Estrella Roja, cólider de la Euroliga. Un partido que Pedro Martínez calificó de "muy motivante". El técnico destacó el buen momento que atraviesa su rival: "Está en una racha muy buena. Han ganado siete de los últimos ocho en la Euroliga y en su liga los han ganado todos. Es un equipo que ha cogido un momento de forma muy bueno con el cambio de entrenador. Es un equipo muy físico, uno de los mejores equipos de la Euroliga esta temporada", afirmó en su comparecencia ante la prensa al término de la sesión matinal de entrenamiento que se desarrolló en la pista anexa del Roig Arena.

Pedro Martínez avisó de que no será fácil ganar a los serbios: "Será un partido muy difícil porque tienen un muy buen equipo y porque van primeros. Son un equipo muy físico. Tenemos que dar nuestro máximo e intentar ganar y si no jugar lo mejor posible. Si nos da para ganar, bien, y si no, a pensar en lo siguiente", añadió.

Dos filosofías distintas

El entrenador se mostró conscientes de las diferencias que hay en la forma de rotar los jugadores de ambos equipos, dado que en el caso del equipo serbio es habitual que varios pasen de 30 minutos por encuentro en las últimas semanas. "Cada equipo tiene su filosofía y ellos tiene una que les va muy bien. Entiendo que tiene una parte positiva de que los jugadores que juegan mucho seguido y es que tienen confianza y están más a gusto. Nosotros queremos que se adapten a otra forma de jugar. Todas son buenas y malas, depende de jugadores, equipos y momentos", señaló Pedro Martínez que apuesta por un juego mucho más coral con continuos movimientos en el banquillo. Además, deberá descartar a 3 de los 15 jugadores que tiene disponibles aunque afirmó que es una decisión que aún no ha tomado.

Coincidencia con el derbi Valencia-Levante

Preguntado por las buenas cifras de asistencia al Roig Arena de la temporada que superan los 12.800 espectadores de media, y por el hecho de que coincida el horario del partido contra el Estrella Roja con el derbi entre el Valencia y el Levante, dijo que solo se deben de preocupar por las cosas que dependen de ellos.

"Eso es tener una instalación de máximo nivel, que parece que a la gente le está gustando la experiencia de venir a vernos, e intentar hacer un juego atractivo y dinámico y que los jugadores transmitan unos valores de esfuerzo, perseverancia y lucha que haga que la gente se sienta identificada", desgranó.

Pedro Martínez conminó a todos los aficionados a no perderse el partido ante Estrella Roja: "Creo que es un partido muy atractivo, de máximo nivel e intentaremos jugar lo mejor posible. Si está lleno nos ayuda y, a nivel de club, nos da mucha energía, pero si vienen mil jugaremos para ellos con la misma mentalidad. No jugamos por un número, sino por las personas que vienen", concluyó.