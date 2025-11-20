El Valencia Basket colaboró para que Omari Moore logre la nacionalidad macedonia

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez valoró de forma muy positiva el hecho de que el el exterior estadounidense Omari Moore haya obtenido la nacionalidad de Macedonia del Norte, por lo que, tras su convocatoria para las próximas Ventanas FIBA, si debuta con la selección macedonia, dejaría de contar como extracomunitario en la acb. Esto supondría que el Valencia Basket, que actualmente además de Moore tiene otros dos extracomunitarios: Kameron Taylor y Braxton Key, dejase de tener que descartar a uno de los tres en cada partido de Liga Endesa según la normativa.

Conformidad del club

Martínez afirmó que el club había dado facilidades a Moore para que poder resolver su nacionalización como macedonio: "Es un tema en el que hemos colaborado cuando sus agentes nos pusieron este tema sobre la mesa, porque entendíamos que era muy bueno para él y como club hemos dado permiso para que se perdiera un entrenamiento esta semana y ya está".

El jugador se desplazó a Macedonia del Norte para culminar el proceso de nacionalización, requisito indispensable para poder jugar con su selección, que a su vez lo es para que no cuente como extracomunitario en las competiciones españolas.

Omari Moore / Eduardo Ripoll

"El chico está contento y esperemos que pueda jugar algunos partidos la semana que viene con Macedonia. En la rotación de la acb beneficia, buena noticia para él y para nosotros", admitió Pedro Martínez que destacó que su nacionalización comunitaria es una "gran noticia sobre todo para él" y un plus añadido para el Valencia Basket aunque no fue un factor determinante en su fichaje: "Nosotros le hemos fichado como jugador sin pasaporte. Lo seguimos mucho el año pasado y lo fichamos sin importarnos ese tema. Estamos encantados porque es un magnífico chico y es muy buen jugador", añadió.

Crítico con la normativa ACB

Por último, el entrenador del conjunto valenciano señaló que en su opinión no deberían existir las restricciones y pidió un cambio de normativa en la ACB: "Para mí no debería haber restricciones de ningún tipo, la acb debería ser igual que la Euroliga para evitar la búsqueda de este tipo de situaciones burocráticas".