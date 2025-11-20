Valencia Basket - Estrella Roja: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presenta con fuerza esta semana al Roig Arena. El equipo de Pedro Martínez mantiene el liderato en la competición doméstica a pesar de haber perdido su última cita, pero ahora se centra de nuevo en una nivelada Euroliga en cuya clasificación ocupa puesto de zona alta. La cita es frente al peligrosísimo Estrella Roja (Crvena Zvezda), que actualmente colidera la Euroliga junto al Hapoel Tel Aviv.

Pedro Martínez, con gesto serio durante el Covirán Granada - Valencia Basket / acb Photo / Fermín Rodríguez

Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a uno de esos equipos aspirantes a todo. El Valencia Basket buscará su séptima victoria, mientras que los serbios quieren marcar la novena. El equipo rival está dirigido por Sasa Obradovic, que tiene una plantilla poderosa con varios exjugadores taronja. Y no hay mayor prueba de ello que analizar sus registros. Jasiel Rivero buscará dominar la pintura, mientras que Nikola Kalinic y Semi Ojeleye tendrán la firme intención de reafirmarse ante la que fue su afición en el pasado. El morbo está serbido.

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Estrella Roja

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues, el partido se emitirá en Movistar+ Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Estrella Roja de este viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.