Pedro Martínez: "Hemos tenido que bajar al barro y los jugadores han tenido personalidad"

Pedro Martínez se mostró satrisfecho tras la victoria de su equipo ante el Estrella Roja, destacando el "nivel defensivo" con "acciones ganadoras" para llevarse otro partido igualado en Euroliga que estava "al 50/50". El entrenador vio clave que su equipo supo "bajar al barro" y demostró "personalidad" para llevarse el triunfo.

"Su defensa de cambios nos ha sacado del ritmo, la hemos atacado más veces mal que bien pero no ha sido un drama. La segunda parte ha sido bajar al barro, hemos estado mejor en defensa y en estos partidos igualados sale la personalidad de los jugadores, acciones y defensas ganadoras. Hoy ha salido cara y la semana pasada salió cruz y éramos más o menos los mismos", recordó en la rueda de prensa posterior al partido.

Sobre el manejo del partido en los minutos finales explicó que "hay que estar lo más tranquilos posible en estos finales, normalmente son 50/50. Hemos de seguir nuestro camino y no echar las campanas al vuelo, la semana pasada perdimos un final muy parecido".

El técnico valoró los últimos "12 o 13 minutos" defensivos de su equipo pero también destacó que tuvieron "acciones ganadoras". Además, se mostró muy satisfecho por la entrada que registró el Roig Arena, 12.114 espectadores en un encuentro disputado a la misma hora que el Valencia-Levante.

Elogios a la afición

"Cada vez que vemos que el Roig Arena está como hoy, que ha sido siempre menos el partido que no había nadie, es muy bueno para el equipo y para el club y nos da mucha satisfacción ver que la gente está a nuestro lado más allá de ganar o perder. Si hubiéramos perdido creo que estarían disgustados por el resultado pero contentos por el esfuerzo", afirmó.

Ya pensando en el Girona

El técnico dijo que deben recuperarse lo máximo que puedan recuperarse de cara al encuentro del domingo ante el Girona y recordó que en una situación similar perdieron en la cancha del Granada.

Sasa Obradovic

El entrenador del Estrella Roja, Sasa Obradovic, admitió que el Valencia Basket les puso en problemas en la primera parte pero también lamentó algunos errores de sus jugadores. "En la segunda parte hemos estado mucho mejor en defensa y hemos conseguido minimizar su ataque, hemos hecho un gran esfuerzo pero al final nuevos errores nuestros nos costaron la victoria", lamentó el técnico.

Obradovic valoró el esfuerzo que ha hecho el equipo para sobreponerse a las bajas pero dijo que el regreso de estos jugadores supondrá un nuevo reto para ellos. "Hemos perdido a muchos jugadores por lesión estas semanas y será también un reto tenerlos y hacerlos jugar juntos. Será una temporada nueva por completo. Hemos encontrado cierta química pero ahora habrá que encontrar una nueva química", explicó.