Los tres descartes de Pedro Martínez para el Valencia Basket-Estrella Roja

Como viene siendo habitual en los últimos partidos, Pedro Martínez cuenta con sus 15 jugadores disponibles para la cita, por lo que ha tenido que efectuar los tres descartes en base a decisión técnica. Finalmente, los tres jugadores descartados y que, por lo tanto, no tendrán minutos frente al Estrella Roja son Sergio De Larrea, Yankuba Sima e Isaac Nogués.

Cuarto descarte seguido de Larry

Se trata, por tanto, del cuarto partido consecutivo en el que Pedro Martínez decide dejar sin minutos a Sergio De Larrea, la gran perla de Valencia Basket. Esta semana, Pedro Martínez tuvo que salir al paso de algunas informaciones extendidas desde la capital que apuntaban a que algo pasaba con el vallisoletano. El técnico taronja negó totalmente que pasara algo.

Pedro Martínez apuesta por potencial ofensivo

Además de De Larrea, Isaac Nogués y Yankuba Sima tampoco tendrán minutos esta noche ante el Estrella Roja. Dos especialistas defensivos, Isaac desde el perímetro y Yankuba en cuanto a protección del aro. Para este partido, Pedro ha priorizado potencial y variedad de armas a nivel ofensivo para tratar de hacer daño al que ahora mismo es colíder de Euroliga.