Directo | Valencia Basket manda al descanso

El Valencia Basket se reencuentra con la Euroliga 2025 este viernes. El equipo taronja se enfrenta a su único compromiso europeo esta semana con la visita del Estrella Roja a València. El equipo serbio se estrenará en el Roig Arena, siendo una de las sensaciones de estos primeros meses de Euroliga. Los taronja llegan al duelo en un tramo irregular en las últimas semanas; el Valencia Basket logró ganar en Liga Endesa el pasado domingo al CB Canarias después de la derrota frente al Paris Basketball. Antes lo de Pedro Martínez ganaron al Real Madrid en una noche mágica en el Roig Arena, pero tras haber perdido en ACB contra el colista en ese momento, el Granada.

De esta manera los taronja intentarán ampliar la dinámica positiva para volver a coger comba tanto en Euroliga como en Liga Endesa. Una victoria daría de nuevo alas al Valencia Basket, que se encuentra con un balance de 6-5 en clasificación de la Euroliga 2025, regentando la octava plaza. Por su parte el Estrella Roja está en la parte alta con una nada desdeñable segunda posición (8-3). Los serbios llegan a Valencia tras vencer al Monaco (91-79) después de una derrota contra el Dubai Basketball, que cortó una racha de siete victorias consecutivas en Euroliga.

Omari Moore, en una acción defensiva ante el Fenerbahçe. / Germán Caballero

El partido entre Valencia Basket y Estrella Roja es un duelo entre dos de los equipos con mejor ataque actualmente en Euroliga, aunque presentan sus diferencias en cuanto al método de anotación. El cuadro taronja es el segundo equipo que más anota (90,1) mientras que el equipo de Belgrado es el sexto (87,7). Sin embargo, tienen la misma eficiencia ofensiva (1,17) con tendencias muy diferenciadas en ataque. Los de Pedro Martínez son los que más porcentaje de sus puntos consiguen desde el tiro de tres puntos (40,9%), con una eficacia en el triple del 37,6% (la quinta mejor del torneo).

Estrella Roja, por su parte, es el sexto en la larga distancia con un 36,5%, aunque es de lejos el que menos triples tira en el torneo. Además, es el equipo que más porcentaje de sus puntos consigue con tiros de dos (53,1%) con un 56,3% de eficacia. Y el segundo mejor equipo al contraatque. Ambos son los dos peores equipos del torneo desde el tiro libre (73,6% para los valencianos y 72% para los serbios). Además, los dos equipos juegan a muchas posesiones, por lo que se prevé un partido con mucho ritmo.

En el roster del Estrella Roja están destacando; Jordan Nwora (19'7 puntos, 5'7 rebotes y 2'7 asistencias), Chima Moneke (15'3 puntos y 7'3 rebotes) y Codi Miller-Mcintyre (13'6 puntos y 6'9 asistencias). También destaca la presencia de un ex NBA como Donatas Motiejunas y dos ex taronja como Semi Ojeleye y Nikola Kalinic.

Así pues todo queda listo para una nueva cita en una temporada ilusionante con el estreno del nuevo hogar taronja, un Roig Arena que ya está considerado como uno de los mejores pabellones de toda Europa. Un empujón que genera muchas expectativas con un Valencia Basket atractivo y al que la IA le da muchas opciones en la Euroliga 2025.

⌚ 2D0 CUARTO: 00:00 📍 VALENCIA BASKET 49 - 39 ESTRELLA ROJA 📰 DESCANSO EN EL ROIG ARENA

⌚ 2D0 CUARTO: 00:44 📍 VALENCIA BASKET 49 - 39 ESTRELLA ROJA 📰 ¡CANAAAAASTA de THOMPSON!

⌚ 2D0 CUARTO: 01:11 📍 VALENCIA BASKET 47 - 39 ESTRELLA ROJA 📰 ¡SUMA Y SIGUE MONTERO! YA LLEVA 10 EN SU CASILLERO

⌚ 2D0 CUARTO: 02:08 📍 VALENCIA BASKET 43 - 36 ESTRELLA ROJA 📰 ¡TRIIIIIIIIIIIIIIIIIIPLE DE MONTEROOO!

⌚ 2D0 CUARTO: 02:24 📍 VALENCIA BASKET 40 - 36 ESTRELLA ROJA 📰 Anota Nwora

⌚ 2D0 CUARTO: 03:24 📍 VALENCIA BASKET 40 - 32 ESTRELLA ROJA 📰 ¡TRIIIIIIIPLE DE PAPIIII BADIO!

⌚ 2D0 CUARTO: 04:12 📍 VALENCIA BASKET 37 - 32 ESTRELLA ROJA 📰 Corta Butler el parcial taronja

⌚ 2D0 CUARTO: 04:40 📍 VALENCIA BASKET 35 - 30 ESTRELLA ROJA 📰 ¡BUENAS NOCHES OMARI! ¡CANASTA!

⌚ 2D0 CUARTO: 05:00 📍 VALENCIA BASKET 33 - 30 ESTRELLA ROJA 📰 ¡Canasta de Taylor!