Valencia Basket, a seguir haciéndose grande en su fortín ante el Estrella Roja

La Euroliga no da respiro y este viernes a partir de las 21 horas regresa con otro partido de altura en el Roig Arena en el que Valencia Basket buscará sumar su séptima victoria en 12 partidos de la competición europea. Tras ganar a La Laguna Tenerife el pasado domingo en un partido clave de Liga Endesa, es ahora turno para el Estrella Roja de visitar el fortín taronja, casi inexpugnable en este primer tramo de temporada.

Para Valencia Basket es una buena oportunidad de regresar a la senda del triunfo en Euroliga tras la dolorosa derrota que sufrió la semana pasada en la cancha del Paris Basketball. No será, ni mucho menos, una tarea sencilla, pues el Estrella Roja llega al Roig Arena como uno de los equipos más en forma de Europa, compartiendo liderato de Euroliga con un balance de ocho triunfos y solo tres derrotas en los primeros once partidos europeos.

Este partido supondrá el primero de los tres consecutivos que el conjunto taronja afronta en el Roig Arena, una cancha que ha convertido en su fortín particular esta temporada, con ocho victorias en nueve partidos y ya seis duelos consecutivos sin conocer la derrota.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - LA LAGUNA TENERIFE / Eduardo Ripoll

Pedro Martínezy Kameron Taylor, motivados

Pedro Martínez, que cuenta para este partido con todo su equipo disponible, analizó el choque ante el conjunto serbio, destacando la dificultad del mismo pero también poniendo en valor la "motivación" que eso supone: "Es un partido que es muy motivante contra un equipo que está en una racha muy buena. Creo que han ganado siete de los últimos ocho en Euroliga, más todos los que han ganado en su liga, que los han ganado casi todos. Es un equipo que ha cogido un momento de forma muy buena con el cambio de entrenador".

Sobre las fortalezas y la filosofía del rival también destacó que es "un equipo muy físico, uno de los mejores equipos de la Euroliga esta temporada. Cada equipo tiene su filosofía y ellos tienen una que les parece que les va muy bien. Eso tiene una parte positiva que entiendo. Los jugadores que juegan muchos minutos seguidos juegan con más confianza, están más seguros. Nosotros queremos que los jugadores se adapten a otra forma de jugar. Qué es mejor o peor, no te lo sabría decir. Todas son buenas o todas son malas. Depende de los jugadores, depende de los equipos y depende de los momentos".

Independientemente del rival, Pedro Martínez dejó claro que "nosotros tenemos que hacer nuestro partido, que ellos hagan lo que hagan y nosotros nos adaptaremos y ellos se tendrán que adaptar a lo que nosotros hacemos".

También tomó la palabra Kameron Taylor, quien aseguró que "cada partido en esta competición es muy difícil. Tenemos que salir concentrados y hacer lo que hacemos siempre ante un muy buen equipo. Estoy un poco decepcionado de no poder ver a mi amigo Tyson Carter, pero vamos a centrarnos en el partido".

Duelo de dos potencias ofensivas

El partido entre Valencia Basket y Estrella Roja es un duelo entre dos de los equipos con mejor ataque actualmente en Euroliga, aunque presentan sus diferencias en cuanto al método de anotación. El cuadro taronja es el segundo equipo que más anota (90,1) mientras que el equipo de Belgrado es el sexto (87,7). Sin embargo, tienen la misma eficiencia ofensiva (1,17) con tendencias muy diferenciadas en ataque. Los de Pedro Martínez son los que más porcentaje de sus puntos consiguen desde el tiro de tres puntos (40,9%), con una eficacia en el triple del 37,6% (la quinta mejor del torneo).

Estrella Roja, por su parte, es el sexto en la larga distancia con un 36,5%, aunque es de lejos el que menos triples tira en el torneo. Además, es el equipo que más porcentaje de sus puntos consigue con tiros de dos (53,1%) con un 56,3% de eficacia. Y el segundo mejor equipo al contraatque. Ambos son los dos peores equipos del torneo desde el tiro libre (73,6% para los valencianos y 72% para los serbios). Además, los dos equipos juegan a muchas posesiones, por lo que se prevé un partido con mucho ritmo.

Amenazas para VBC

Estrella Roja puede presumir de tener la pareja más valorada de Euroliga hasta la fecha, Jordan Nwora y Chima Moneke. Ninguna otra dupla supera los 43,8 créditos que suman entre los dos. Ambos han regresado a los entrenamientos esta semana tras superar sus lesionas, así como Devonte Graham, que no ha podido hacer todavía su debut en partido oficial pero está llamado a ser un nombre importante en el baloncesto europeo.

A Nwora y Moneke, que presumiblemente regresarán al quinteto, los complementan de inicio Codi Miller-McIntyre (13,6 puntos, 3,9 rebotes y siendo el máximo asistente del torneo con 6,9 pases de canasta), el extaronja Nikola Kalinic (7,5 puntos, 3,7 rebotes y 2,7 asistencias para 9,9 créditos) y Donatas Motiejunas (8,4 puntos y 2,8 rebotes para 10,1 créditos).

Precedentes

Esta será la octava ocasión en la que Valencia Basket y Estrella Roja se vean las caras en el Roig Arena, con un balance favorable a los taronjas de 4-3. Sin embargo, en Euroliga el conjunto taronja solo ha podido ganar dos veces al equipo rojiblanco en los cinco precedentes jugados hasta ahora.