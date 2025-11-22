El líder quiere seguir sumando en el Roig Arena

El Valencia Basket vuelve a la acción, esta vez en la Liga Endesa y de nuevo en el Roig Arena. Los de Pedro Martínez reciben en la jornada 8 de la Liga Endesa al Bàsquet Girona (domingo 23, 17:00h, DAZN). Todavía con el recuerdo fresco de la trabajada e importante victoria ante el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade del pasado viernes en la Euroliga y también en el Roig Arena, el Valencia Basket cambia de registro y vuelve a la Liga Endesa, de la que es líder. El objetivo, por tanto, es reforzar la primera posición en la tabla ante un rival, a priori accesible pero que llega en un buen momento y dispuesto a poner a prueba la fortaleza taronja. Valencia Basket comienza esta jornada de la Liga Endesa en la primera posición con un balance de 6-1.

Tres descartes

Pedro Martínez cuenta de nuevo con sus 15 hombres disponibles por lo que deberá hacer un descarte. En la Liga Endesa , obligatoriamente uno de los descartados deberá ser uno de los tres extracomunitarios: Omari Moore, Kameron Taylor o Braxton Key. En el partido ante el Estrella Roja (Crvena Zvezda) de nuevo uno de los tres 'sacrificados' fue Sergio de Larrea por cuarto partido consecutivo junto a Isaac Nogués y Yankuba Sima.

En racha

Aunque el Bàsquet Girona ocupa la decimocuarta posición con un balance de 3-4, es un equipo que llega con una dinámica al alza tras sumar tres victorias en sus últimos cuatro partidos, incluyendo dos triunfos consecutivos como local ante el Barça (96-78) y el Covirán Granada (82-76). El Valencia Basket, que ya cayó hace dos semanas frente al colista, el Covirán, ya sabe que no puede confiarse ante un rival a priori inferior.

Duelo de triples y de reboteadores

En el Roig Arena se medirán los dos equipos que más triples intentan en la competición. El Bàsquet Girona lanza 34,91 triples por partido, siendo el equipo que más se levanta desde detrás del arco y el único de la acb que tira más de tres que de dos. Son el sexto equipo que más triples anota (10). Por su parte, Valencia Basket es el segundo equipo que mas triples prueba por choque (31,9), siendo el que más mete (12,4) y el que los anota con mejor porcentaje (39%). El cuadro taronja también es el mejor en la eficacia en el tiro de dos (60%) y en la eficacia de tiro de campo (59,3%). Otro de los duelos interesantes de este partido se vivirá debajo del aro del cuadro gerundense. El conjunto dirigido por Moncho Fernández es el equipo que más rebotes defensivos captura (27,9) mientras que Valencia Basket lidera la Liga Endesa en el porcentaje de rebote ofensivo (38,2%).

El rival: Bàsquet Girona

El Valencia Basket analiza así a su rival de este domingo: El base Otis Livingston, que se estrena esta temporada en la Liga Endesa tras destacar la pasada temporada en el Galatasaray y que llega a este último partido de noviembre como líder de la carrera por el MVP del mes, es el único titular fijo y el octavo que más juega en la Liga Endesa (26.10 minutos) con una tarjeta en lo que llevamos de curso de 12,6 puntos, 3,1 rebotes y 6 asistencias para 14,7 créditos. El cuadro catalán tiene otros dos jugadores en dobles dígitos de valoración. Pep Busquets es el máximo anotador de su equipo (14 puntos) a los que añade 3,6 rebotes para 12,1 créditos. Juan Fernández anota 8,6 puntos con un 81,5% en tiros de dos y 4,6 rebotes para 12,3 créditos. Aunque si nos ceñimos a la frecuencia con la que salen de inicio son Derek Needham (10 puntos con dos triples anotados por partido con un 35% y 2,1 asistencias) y Sergi Martínez (5,9 puntos y 5,1 rebotes, dos de ellos ofensivos para ser el mejor alero en el rebote de ataque) los que completan la rotación exterior del conjunto catalán y el lituano Martinas Geben (6,1 puntos y 5,4 rebotes) el habitual pívot titular. Bàsquet Girona cuenta desde el banquillo con la amenaza ofensiva de Mark Hughes (9,7 puntos con el mejor porcentaje en triples de su equipo, un 38,2%) y Pepe Vildoza (8,4 puntos, 2,3 rebotes y 2,3 asistencias) en un juego exterior que sin Fjellerup cierran Sander Hollanders (2,2 puntos) y el extaronja Guillem Ferrando. Por dentro, Nikola Maric (3,7 puntos y 2,4 rebotes) y Mindaugas Susinskas (4,5 puntos y 2,2 rebotes) completan la plantilla.

Cuatro partidos en el Roig Arena

El choque de la tarde del domingo será el tercero de la serie de cuatro partidos como local que el equipo taronja tiene que afrontar antes del parón para los partidos de selecciones. Y el segundo de una racha de tres choques en cinco días. La dinámica comenzó con un triunfo ante La Laguna Tenerife en un duelo por la primera plaza de la Liga Endesa por 96-79 y continuó el viernes con una victoria ante el que era co-líder de la EuroLeague, el Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade, por 76-73. Apenas 42 horas después del tremendo desgaste de este partido, los hombres de Pedro Martínez vuelven a la pista para afrontar este partido de la octava jornada de la Liga Endesa. Y este nuevo Maratón en el Roig Arena se completará con el encuentro de la jornada 13 de la EuroLeague ante el FC Bayern Munich el martes 25 de noviembre a las 20:30h.

