Valencia Basket - Bàsquet Girona: hora y canal para ver el partido de Liga Endesa en directo

El Valencia Basket se enfrenta este domingo 23 de noviembre a su segundo partido de la semana. El equipo taronja cambia el chip para volver a la Liga Endesa después de una victoria de prestigio en la Euroliga frente al Estrella Roja. Los de Pedro Martínez firmaron un partidazo para resistir a los serbios y anotarse un triunfo que les permite mirar a la parte alta de la clasificación de la Euroliga. Sin embargo el Valencia Basket regresa al torneo doméstico, donde regenta el liderato y querrá hacer valer su condición de favorito en el nuevo fortín en el que se está convirtiendo el Roig Arena.

Los taronja recibirán al Bàsquet Girona en el que milita un viejo conocido del cuadro valenciano. Guillem Ferrando se reencontrará con la que fuera su afición, eso sí, en un nuevo escenario y no en La Fonteta. Los catalanes están fuera de la zona de descenso, pero con solo tres victorias en su haber, precisamente dos de ellas de manera consecutiva y en las últimas jornadas ante el FC Barcelona y el Granada Baloncesto.

Darius Thompson, en el partido ante el Dubai Basketball en la Euroliga. / Germán Caballero

Horario y dónde ver el Valencia Basket - Bàsquet Girona

El choque entre el Valencia Basket y el Bàsquet Girona podrá seguirse en directo a través de Twitter oficial del Valencia Basket. El partido se emitirá en DAZN a través de la APP y la web oficial de la plataforma.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Bàsquet Girona de este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.