Valencia Basket - Bàsquet Girona: hora y canal para ver el partido de Liga Endesa en directo
El conjunto taronja recibe al cuadro catalán en el último partido de ACB antes del parón por ventanas FIBA
El Valencia Basket se enfrenta este domingo 23 de noviembre a su segundo partido de la semana. El equipo taronja cambia el chip para volver a la Liga Endesa después de una victoria de prestigio en la Euroliga frente al Estrella Roja. Los de Pedro Martínez firmaron un partidazo para resistir a los serbios y anotarse un triunfo que les permite mirar a la parte alta de la clasificación de la Euroliga. Sin embargo el Valencia Basket regresa al torneo doméstico, donde regenta el liderato y querrá hacer valer su condición de favorito en el nuevo fortín en el que se está convirtiendo el Roig Arena.
Los taronja recibirán al Bàsquet Girona en el que milita un viejo conocido del cuadro valenciano. Guillem Ferrando se reencontrará con la que fuera su afición, eso sí, en un nuevo escenario y no en La Fonteta. Los catalanes están fuera de la zona de descenso, pero con solo tres victorias en su haber, precisamente dos de ellas de manera consecutiva y en las últimas jornadas ante el FC Barcelona y el Granada Baloncesto.
Horario y dónde ver el Valencia Basket - Bàsquet Girona
El choque entre el Valencia Basket y el Bàsquet Girona podrá seguirse en directo a través de Twitter oficial del Valencia Basket. El partido se emitirá en DAZN a través de la APP y la web oficial de la plataforma.
Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Bàsquet Girona de este domingo 23 de noviembre a las 17:00 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Directo | Sigue el Valencia - Levante
- Corberán habla del gol anulado y la tangana final
- Alineaciones probables del Valencia - Levante
- Así fue la riña en el final del derbi en Mestalla
- Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD
- Vicente Guaita ya tiene equipo
- Calero: 'A un jugador de ellos le ha costado saber ganar