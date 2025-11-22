El Valencia Basket retoma la Liga en casa después del parón por las Ventanas FIBA

Después de tres semanas de 'descanso' motivado por los compromisos de la selección absoluta en las Ventanas FIBA en su camino hacia el PreMundial, el Valencia Basket retoma la Liga F Endesa. Y lo hace en casa, en el Roig Arena recibiendo este domingo 23 de noviembre al Innova-tsn Leganés (12:15h, Roig Arena, À Punt y Youtube FEB). El conjunto taronja buscará su sexta victoria consecutiva en la Liga F Endesa en la que sólo ha cedido hasta ahora una derrota, lo que le permite estar en el grupo de cabeza de la clasificación.

Rubén Burgos podrá contar con toda la plantilla excepto la ya conocida baja de Cristina Ouviña que sigue recuperando la forma tras su maternidad. Pese a que ante el partido frente a Francia Elena Buenavida sufría un esguince de tobillo, su recuperación ha sido rápida y estará a las órdenes del técnico valenciano. La gran novedad será la canterana del júnior A Marta Llompart que entra por primera vez en una convocatoria del primer equipo con el objetivo de debutar y añadir su nombre la Mur dels Somnis.

Convocatoria del Valencia Basket / VBC

Precedentes

Los precedentes entre Valencia Basket e Innova-TSN Leganés en LF Endesa son pocos, puesto que solo han coincidido dos temporadas en la máxima categoría. En la campaña 21-22 el equipo madrileño ascendió y estuvo dos cursos en LF Endesa. En ese periodo hubo cuatro enfrentamientos con un 4-0 para Valencia Basket. El triunfo más amplio fue en la Fonteta en la 22-23 con un 86-49. Remontándonos a la Liga Femenina 2 en las temporadas 2016-17 y 2017-18, cada equipo se llevó un triunfo por temporada y todos ellos fueron a domicilio.

5-1 en LF Endesa

Valencia Basket no empezó con buen pie la LF Endesa cayendo en su estreno en la primera jornada en la pista de Baxi Ferrol, inicio que ya ha revertido con cinco victorias consecutivas ante IDK Euskotren, Cadí La Seu, Hozono Global Jairis, Movistar Estudiantes y Kutxabank Araski. Una racha de 5-1 que permite al conjunto taronja estar en tercera posición, aunque compartiendo balance con otros cuatro equipos, posicionados según average. Lidera Spar Girona y le sigue Casademont Zaragoza, mientras que en cuarta posición está IDK y en quinta Durán Maquinaria Ensino.

Cuatro domingos seguidos en el Roig Arena

Este regreso al Roig Arena supondrá el primero de tres domingos consecutivos jugando ante la afición taronja. Este ante Innova-tsn Leganés este domingo a las 12:15, después uno el miércoles ante DVTK en EuroLeague Women a las 20h y el próximo el domingo 30 ante CAB Estepona a la misma hora -los dos equipos ascendidos de forma seguida-. La racha continuará el domingo 7 a las 13h ante Spar Gran Canaria (aunque el club está trabajando para cambiar el horario de este partido y evitar que coincida con el Maratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich) y el último el domingo 14 a las 11h frente a Casademont Zaragoza.

El rival: Innova-tsn Leganés

El conjunto madrileño regresa a la máxima categoría después de dos años jugando en LF Challenge con el objetivo de mantenerse en LF Endesa. Con ese objetivo han mantenido el bloque del ascenso, incluyendo a su entrenador Javier Fort. Por el momento llevan un balance de 2-4 con triunfos ante Spar Gran Canaria y Cadí La Seu.

Respecto a su plantilla, mantiene desde LF Challenge a Cristina Bermejo, que cumple su segunda temporada, Aminata Sangare, que lleva 3 años en el equipo, María Espín, que cuenta con una larga trayectoria en LF Endesa y que es su segunda campaña con el Leganés, Irene Lahuerta, que es su tercera campaña y, por último, Lucía Togores que cumple su segunda. Un bloque, sobre todo, de jugadoras españolas.

Plantilla del Leganés / VBC

Respecto a las incorporaciones que han hecho para LF Endesa, han bebido de algunos equipos nacionales como es el caso de Maya Dodson, que estuvo las últimas dos campañas en Lointek Gernika o Briana Herlihy, que llega desde el Unicaja Málaga de LF Challenge. En el mercado internacional de han hecho con los servicios de Noortje Driessen, que ha destacado en el 3×3, donde fue MVP con Países Bajos, proclamándose campeona de Europa en el FIBA 3x3 Europe Cup 2025. La checa Gabriela Andelova aterriza desde el USK Praha campeón de la EuroLeague Women, aunque tuvo más presencia en competición nacional donde promedió la pasada campaña 6.9 puntos, 3.1 rebotes y 3 asistencias por partido. Por último, cierra la plantilla la jugadora joven Elena Bosgana, que llega desde la Universidad de Stanford, donde en su último año promedió 13.4 puntos, 7.0 rebotes y 1.8 asistencias por partido.

Las jugadoras más destacadas del inicio del curso son Dodson, que está realizando una media de 12,2 puntos, 7,5 rebotes y 17 de valoración por encuentro, y Herlihy, que está promediando 11,5 puntos, 4,5 rebotes y 12,3 de valoración.