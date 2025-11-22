El Valencia Basket sufre una nueva derrota en la Fonteta frente al Fundación Zaragoza

La séptima jornada de la Liga U deparó una nueva derrota del Valencia Basket que cayó en la Fonteta ante el Fundación Casademont Zaragoza por 102-118. En un partido muy intenso en el que los ataques primaron sobre las defensas, los taronja no pudieron frenar el vendabal aragonés. La gran actuación de Tomas Talcis, que con 25 puntos anotados y 31 de valoración, lideró al Valencia Basket, no fue suficiente para que la victoria se quedase en casa.

Además de Talcis destacaron por el lado taronja Guillem Tazo, autor de 18 puntos y 25 de valoración además de 7 rebotes. Los internacionales taronja Álex Blanco y Jorge Carot, ambos con 14 puntos también destacaron en ataque.

Por el lado aragonés el mejor del equipo fue Lucas Langarita autor de 27 puntos y 31 de valoración.

El Valencia Basket juega sus partidos de Liga U en la Fonteta / VBC

Sólo dos victorias

Tras caer ante el Fundación Casademont Zaragoza el Valencia Basket ocupa la séptima posición en la clasificación del Grupo A de la Liga U con un balance de 2 victorias y 5 derrotas y por tanto son penúltimos. Sólo el Unicaja Málaga con una única victoria, presenta peor balance que los taronja que el próximo viernes 28 de noviembre a las 21:00 horas visitarán al Fundación Canarias en la octava jornada de la Liga U. El conjunto canario que ha ganado 5 partidos y ha perdido 2 no será un rival fácil para un Valencia Basket que necesita sumar para salir de la parte baja de la clasificación de esta nueva competición que debuta esta temporada organizada por el Consejo Superior de Deportes, la ACB y la Federación Española de Baloncesto.

La Liga U está reservada a jugadores sub'22 y el objetivo es ayudar a los jóvenes talentos de baloncesto español a seguir adquiriendo experiencia en su camino hacia la máxima categoría.

Estadísticas del Valencia Basket / FEB