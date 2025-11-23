"Contento con la conexión primer equipo-Alqueria"

Despuñes de ganar de treinta puntos al Leganés, Rubén Burgos compareció en sala de prensa, se mostró contento con su equipo, destacó la coralidad e hizo autocrítica sobre ese tercer cuarto. Lo más destacado para él: el debut de Marta Llompart.

Balance

Contentas de volver a jugar delante de nuestra afición, creo que ha disfrutado de una buena mañana de Basket. Hemos trabajado esta semana diferentes ritmos, campo abierto, transición, encontrar lanzamientos liberados y por momentos buena intensidad defensiva. Bastante refuerzo de minutos. Leo y María para cubrir la ausencia de Raquel carrera. Contentos por la conexión primer equipo Alquería, hemos visto debutar a una jugadora que lleva un tiempo con nosotros como es Llompart, que ha anotado sus primeros puntos, ha tenido buenos minutos… Esperemos que sea referente para el resto de niños y niñas de l’Alqueria.

Marta Llompart

Marta viene trabajando desde pretemporada como otras. Está muy metida en la preparación de partido, en el scouting individual de las jugadoras que iba a defender. Leganés le ha exigido defender y estar centrada, dentro obviamente de los nervios. Lo ha disfrutado y esperemos que vaya teniendo más presencias. Su posición está cubierta, tiene competencia, pero esto le debe servir para que crezca, tiene mucho trabajo e ilusión en el día a día.

Marta Llompart en la pista junto a Elena Buenavida / VBC

Preparación

Nos hemos preparado esta semana con detalles del juego, aspectos de mejora e incluso crecer tácticamente para lo que vendrá. Buenos días de trabajo. Leganés es un equipo muy serio y los partidos que ha perdido han sido por muy pocos puntos, por ejemplo en Girona. Hoy hemls tenido mucho acierto.

Rotaciones

En el equipo saben que lo principal es la colectividad. No hay nadie más importante que nadie en la plantilla. Depende del estado de forma, del día o de lo que nos exija el rival unas tendrán más minutos que otras. Leo por ejemplo hoy ha doblado posición por la ausencia de Raquel y María más cargada de minutos.

Partido de Fiebich

Leo siempre aporta mucho. Siempre rebotea. Mucho rigor defensivo tanto de tres como de cuatro. Casi siempre acabamos muy satisfechas de lo que aporta al equipo.

Tercer cuarto

En el tercero hemos jugado con el marcador, intercambiar canastas y hemos recibido muchos puntos en pintura. Creo que lo hemos arreglado en el último, desde la comunicación, pero es un aspecto a mejorar. No nos ha gustado el cuarto.

Raquel Carrera

Raquel está pendiente de pruebas. No fue a la selección para recuperarse de unas molestias, veremos la evolución. Lo conveniente era no arriesgar para esperar un mejor plan a seguir con ella.

Abdelkader

No hablo con representantes, pero estoy muy contento con su trabajo, su implicación, siempre pide más trabajo individual, se preocupa por mejorar en defensa pese a que su fuerte es la anotación. Estoy encantado con ella.