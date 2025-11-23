Directo | Valencia Basktet - B. Leganés
El conjunto taronja recibe a las madrileñas con la firme intención de lograr una victoria
El conjunto taronja recibe a las madrileñas con la firme intención de lograr una victoria.
Directo | Valencia Basktet - B. Leganés
- Zubizarreta se confiesa sobre su época en el Valencia CF: 'Hay dos horas de mi vida que no sé dónde están
- Corberán habla del gol anulado y la tangana final
- Así fue la riña en el final del derbi en Mestalla
- Las notas del Valencia CF en la victoria contra el Levante UD
- Calero: 'A un jugador de ellos le ha costado saber ganar
- El polémico gol anulado al Valencia CF por fuera de juego de Copete
- Hugo Duro rompe el Derbi con una chilena para la historia
- Hugo Duro: 'He marcado gol y ha sido el primero en celebrarlo conmigo