Pedro Martínez: "Dan igual las críticas, mantendremos la línea de confiar en todos los jugadores"

Pedro Martínez se mostró satisfecho por la victoria de su Valencia Basket, la octava en Liga Endesa, ante el Bàsquet Girona. El técnico taronja reivindicó su política de rotaciones y celebró tener a 15 jugadores tan competitivos, aunque mantuvo los pies en el suelo a pesar de la buena racha del equipo en las últimas semanas.

Sobre la rotación con los descartes y si está dando resultado, Pedro dejó claro que "no quiero sacar pecho. Dan igual las críticas y da igual si sale bien o si sale mal. Tenemos que mantener la línea de confiar en todos los jugadores y creer que van a estar preparados".

Taylor, baja por una indisposición

Para este partido fueron Kameron Taylor, Omari Moore y Neal Sako los que se quedaron sin minutos, aunque el técnico explicó que la baja de Taylor no estaba prevista, pero que debido a "una indisposición" terminó quedándose fuera de la convocatoria.

VALENCIA SPD VALENCIA BASKET - GIRONA / Eduardo Ripoll

Pedro Martínez dejó claro que la importancia de tener 15 jugadores, que en ocasiones pueden ser incluso "demasiado" se debe a que las temporadas son largas y pueden surgir problemas: "No tenemos una visión cortoplacista. La apuesta es que durante la temporada tendremos diversas dificultades que se podrán solventar de diferentes maneras y, con la cantidad de partidos que hay, decidimos ir a una plantilla larga".

"Los entrenadores lo tenemos que gestionar y es difícil, pero decidamos lo que decidamos debemos confiar. Los jugadores ya lo están viendo con cierta naturalidad y cuando tengamos lesiones, estaremos más cubiertos para seguir siendo un equipo competitivo", añadió.

Partido ante el Girona

Sobre el partido ante el Girona, Martínez hizo hincapié en la rotación corta pensando en el físico de su equipo: "El Girona te lleva a la máxima exigencia física porque juega muy rápido y no queríamos que ningún jugador tuviera muchos minutos seguidos para que estuvieran frescos".