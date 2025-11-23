Sergio de Larrea vuelve a la convocatoria

No habrá quinto partido consecutivo sin Sergio de Larrea. Pedro Martínez ha vuelto a convocar a la joven perla taronja tras cuatro partidos en los que fue uno de los tres descartes obligados del técnico taronja al contar con los 15 jugados disponibles. Larry volverá a contar con minutos, algo que no ocurría desde el 11 de noviembre, cuando disputó cinco en la última derrota liguera del equipo ante el Granada.

Cabe recordar que Pedro Martínez tuvo que salir esta semana al paso de algunas informaciones expandidas desde la capital en las que apuntaban que podía haber 'caso De Larrea'. El técnico dejó claro que no había ninguna otra razón que no fuera deportiva y le quitó hierro al asunto. Hoy el vallisoletano regresa a la lista y el Roig Arena volverá a disfrutar de su baloncesto.

Los tres descartes

Así, para el partido ante el Bàsquet Girona correspondiente a la octava jornada de Liga Endesa, los tres descartes obligados de Pedro Martínez son Omari Moore, Kameron Taylor y Neal Sako. Cabe recordar que, esta semana, desde Grecia se ha informado de una posible negociación entre Valencia Basket y Olympiacos por Omari Moore.

Kameron Taylor, que está rindiendo a un gran nivel en las últimas semanas y fue clave en la victoria del pasado viernes ante el Estrella Roja, tendrá su merecido descanso este domingo. Sako, que sufrió mucho ante el conjunto serbio, también se queda fuera.