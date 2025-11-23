El martillo taronja noquea al Bàsquet Girona

Avisó Pedro Martínez el viernes de que el esfuerzo ante Estrella Roja podía pasar factura, pero Valencia Basket demostró, una vez más, que tiene más fuerzas que nunca, imponiéndose con solvencia a Bàsquet Girona (98-72) gracias a otra gran actuación desde el triple (16 en total con 43% de acierto). El Roig Arena disfrutó de la octava victoria de su equipo en Liga Endesa que le permite mantener el liderato. Badio fue el mejor con 19 puntos en un partido con anotación repartida.

Valencia Basket es el rey del triple por una razón y en los primeros minutos de partido frente a Basquet Girona se encargó de demostrarlo. Los de Pedro Martínez avasallaron en las primeras posesiones a base de triples al conjunto catalán. Badio, Costello, Thompson y de nuevo Badio… todos tuvieron acierto y dibujaron un parcial inicial de 12-2 a favor de los taronja.

Pero el Girona no había venido al Roig Arena para marchase sin intentarlo y pronto presentaron sus credenciales. Susinkas había estrenado el marcador de los catalanes, y Livingston y Hughes encontraron buenos tiros de larga distancia, poniendo algo más de igualdad a los primeros minutos.

Los primeros cambios sentaron bien a los taronja, que volvieron a poner tierra de por medio conforme avanzaba el crono del primer cuarto. Xabi López-Arostegui entró a cancha anotaror, mientras que Sima se hizo grande bajo el aro con un rebote ofensivo que transformaba en canasta. Pradilla también encontró cuatro puntos relativamente rápidos y VBC volvía a mandar por 12. Tras otro intento de reacción gironí, Thompson cerró el primer cuarto con una canasta tras rebote ofensivo (26-16).

Con el mismo protagonista iba a arrancar el segundo cuarto, aunque los primeros minutos fueron más de intercambio de canastas entre ambos equipos. De Larrea, novedad en la convocatoria tras cuatro descartes seguidos, levantaba al Roig Arena de sus asientos con dos canastas de mucha clase, mientras que en el otro lado de la cancha los jugadores de Bàsquet Girona se repartían las canastas para mantenerse, durante casi todo el segundo cuarto, en una distancia en torno a los 10 puntos.

Fue en el tramo final cuando VBC pisó de nuevo el acelerador, pegándole un mordisco importante al partido. Cuando la intensidad defensiva era máxima, los catalanes se metían en un laberinto del que era casi imposible escapar, mientras que en ataque los de Pedro Martínez seguía jugando un baloncesto eficaz.

Montero tuvo un momento lúcido, Puerto conectó otro triple y Key hacía daño en la pintura con buenos movimientos. Eso, unido a la asfixiante defensa, permitió a los taronja aumentar la diferencia a 16 puntos al término del segundo cuarto (47-31).

Tras el descanso, era el momento de romper definitivamente el partido y con esa actitud salieron los taronja. Badio arrancó igual que el primer cuarto, con un triple al que dio continuidad Sergio de Larrea con otro acierto desde la larga distancia. Gben trataba de mantener en el partido a los suyos con una buena canasta, pero la maquinaria taronja ya estaba carburando.

Reuvers y Pradilla se convirtieron en una pesadilla bajo el aro, primero el americano anotando tres tiros libres en dos faltas provocadas, y justo a continuación el español con cuatro puntos consecutivos. Habían pasado cuatro minutos del tercer cuarto y VBC ya mandaba por 25 con medio partido en el bolsillo.

Apuraba opciones de reengancharse al partido el Girona encadenando varias defensas exitosas, pero la defensa taronja tampoco bajó los brazos y la diferencia no cayó en ningún momento. En ese tramo menos anotador, solo Gben y Needham por parte visitante y Key del bando local encontraron acierto.

Volvió a animarse el partido en ataque en los últimos minutos del tercer cuarto, con más canastas en este tramo de los visitantes. Maric se puso las botas anotando seis puntos fáciles, mientras que en el bando taronja solo Montero, de tres, y Key, perforaron una defensa visitante que había subido el nivel. Pero ni por esas el Girona pudo meterse en el partido, porque el rey del triple siempre tiene algo más que decir y dos bombazos de larga distancia de Pradilla y XLA mantuvieron a raya cualquier intento de reacción. Con solo un cuarto por delante, VBC tenía el partido en el bolsillo con 75-52 en el marcador.

Salió correoso al último parcial el Girona, encontrando puntos con relativa facilidad con Fernández, Needham y Gben como principales artífices, pero ni siquiera en los peores tramos ofensivos de VBC dan opciones porque el recurso del triple seguía sin fallar. Badio anotaba dos zambombazos más, mientras que Nogués, con su caráctaer defensivo habitual, metía un canastón al contragolpe tras robo. Larry también sumaba desde la línea de tiro libre. Con solo cinco minutos por delante, la diferencia seguía en 22 puntos.

Los últimos minutos fueron más un trámite que otra cosa porque el trabajo estaba hecho y VBC no dejó de meter triples hasta los 16 totales (43% acierto). El esfuerzo físico del viernes ante Estrella Roja no pesó y VBC sumó la octava victoria de Liga Endesa con otra solvente actuación, en esta ocasión golpeando como un martillo pilón desde el triple. Badio fue el mejor con 19 puntos, Pradilla metió 13 y Larry volvió a jugar con un partido muy completo.