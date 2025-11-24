Awa Fam ya conoce sus posibles equipos de la WNBA

Las Dallas Wings ganaron este domingo la lotería del draft de la WNBA y se hicieron, por segundo año consecutivo, con la primera elección absoluta.

Las Minnesota Lynx tendrán la segunda elección, las Seattle Storm la tercera, las Washington Mystics la cuarta y las Chicago Sky, la quinta, según la lotería celebrada este domingo. En 2025, las Wings eligieron a Paige Bueckers con el número uno absoluto.

Awa Fam, una de las favoritas para el nº1 del draft

La española Awa Fam, pívot de 19 años del Valencia Basket en la liga española, es considerada por los medios estadounidenses como una de las favoritas para ser elegida con el número uno en 2026.

Awa Fam / FEB

Tras un año cedida en Gernika, la alicantina está gozando de una gran temporada en su regreso a casa. Con 193 centímetros y cerca de cumplir 20 años, la internacional española está preparada para dar el salto a la mejor liga del mundo. Su gran trabajo y brutal potencial le otorgan un cartel más que llamativo para los equipos de la zona alta del draft.

Una de las más valoradas de La Liga

Fam es una de las líderes silenciosas del equipo que marcha líder en La Liga Endesa Femenina. Y eso no es poco. Acumula una media de 23 minutos por partido para lograr 10,6 puntos, 6 rebotes, dos asistencias y casi el triple de faltas recibidas que cometidas. Su valoración media esta temporada con el Valencia Basket es de 16 puntos, una de las más altas del torneo.