Valencia Basket - Bayern: horario y dónde ver el partido de Euroliga en directo

La Euroliga se presenta con fuerza esta semana al Roig Arena. El equipo de Pedro Martínez mantiene el liderato en la competición doméstica a pesar de haber perdido su última cita, pero ahora se centra de nuevo en una nivelada Euroliga en cuya clasificación ocupa puesto de zona alta. La cita es frente al siempre peligroso Bayern de Múnich, que actualmente tiene cinco victorias y siete derrotas en la mochila (dígitos opuestos a los del Valencia Basket). Será el primero de los dos encuentros de la competición continental esta semana, ya que el viernes toca visitar al Panathinaikos.

Pedro Martínez, con gesto serio durante el Covirán Granada - Valencia Basket / acb Photo / Fermín Rodríguez

Ahora el Roig Arena se prepara para recibir a su cuarto visitante en los últimos diez días, contando los duelos ante Canarias, Estrella Roja y Girona por victorias. El Valencia Basket buscará pues su octava victoria, mientras que los alemanes quieren recortar distancias con su sexta. El equipo rival está dirigido por Gordon Herbert, que tiene una plantilla poderosa con varios exjugadores taronja, como son Stefan Jovic y Vladimir Lucic.

Stefan Jovic, en La Fonteta en el duelo ante el Dremland Gran Canaria / Eduardo Ripoll

El conjunto alemán dispone un régimen de rotación similar al de los taronja. En cuanto a anotación, destaca por encima del resto el escolta alemán Andreas Obst (13 puntos por partido), seguido muy de cerca por el ala-pívot Isiaha Mike (11,6).

⏰ Hora y dónde ver el Valencia Basket - Bayern de Múnich

Los aficionados del Valencia Basket vivirán esta semana otro partido vibrante en la Euroliga. El partido se podrá ver a través de varios canales tanto por televisión como en redes sociales.

Así pues, el partido se emitirá en Movistar+ Deportes. Este canal solo se podrá seguir a través de la misma plataforma, que emite los partidos de la Euroliga en exclusiva. Por otro lado, el Valencia Basket retransmitirá el partido a través de sus redes sociales.

Estas son las opciones para seguir el Valencia Basket - Bayern de Múnich de este martes 25 de noviembre a las 20:30 horas. Por último puedes seguir el duelo en SUPER con toda la previa y el pospartido, además de nuestro minuto a minuto en directo.