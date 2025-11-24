Doble subcampeonato para Valencia Basket 3x3 en su estreno en la nueva Liga 3x3 FEB

Valencia Basket 3x3 arrancó con fuerza su participación en la recién estrenada Liga 3x3 FEB, una apuesta de la Federación Española de Baloncesto que busca profesionalizar y dar mayor visibilidad a esta modalidad en pleno auge. En su primera parada, celebrada en Madrid los días 22 y 23 de noviembre, tanto el equipo femenino como el masculino firmaron un estreno a la altura de las expectativas: ambos alcanzaron la final y se proclamaron subcampeones, confirmando el crecimiento continuo del proyecto taronja desde la pasada campaña.

Gran inicio del Valencia Basket 3x3 femenino

El equipo femenino (compuesto por María Villar, Carmen Segura, Frida Cecchi y la reciente incorporación Olaya Negro) completó una fase de grupos impecable en esta primera jornada de la Liga 3x3 FEB. Las valencianas dominaron sus tres encuentros con autoridad, imponiéndose a Básquet Sa Real (15-4), PBL Las Rozas 3x3 (19-11) y Vigo 3x3 (21-10), demostrando un nivel competitivo muy superior y un gran entendimiento colectivo.

En semifinales, las taronja mantuvieron su línea ascendente para superar a La Celeste 3x3 por 21-14 y sellar su pase a la final. Allí, el cansancio acumulado y la contundencia de CB Pozuelo UFV frenaron su racha, con un marcador final de 5-17 que dejó al equipo valenciano con una meritoria medalla de plata en su debut oficial en la competición.

El equipo masculino reafirma su solidez en el 3x3

Por su parte, la formación masculina (integrada por Juanma Robles, Martín Calvo y las nuevas caras Javier Beirán y Marcos Reos) también inició su andadura con paso firme. En la fase de grupos, Valencia Basket 3x3 venció con claridad a Los Nómadas 3x3 (21-5) y firmó un emocionante triunfo en la prórroga ante Básquet Sa Real (19-17), con un espectacular doble a la media vuelta de Beirán para decantar el encuentro.

Representación masculina 3X3 Valencia Basket / Alberto Nevado

Ya en la fase final, el conjunto taronja mantuvo su carácter competitivo superando a Onil 3x3 (21-11) en cuartos de final y a PBL Las Rozas 3x3 (20-17) en una exigente semifinal. En una final de infarto, y nuevamente con prórroga incluida, Básquet Sa Real logró imponerse por 22-19, dejando al Valencia Basket 3x3 con otro brillante subcampeonato y muy buenas sensaciones en este arranque.

Un proyecto en pleno crecimiento para el baloncesto 3x3

El doble podio logrado en Madrid confirma la línea ascendente del proyecto 3x3 del Valencia Basket, que ya había avisado de su potencial con la conquista del torneo V.E.S.O. Valencia a principios de temporada. Las nuevas incorporaciones, tanto en el equipo masculino como en el femenino, han encajado a la perfección, mostrando adaptación inmediata y aportando experiencia, físico y talento.

Próxima parada: regreso a Madrid en diciembre

Tras este debut más que positivo, Valencia Basket 3x3 centra ya su mirada en la segunda parada de la Liga 3x3 FEB, que volverá a disputarse en Madrid los días 13 y 14 de diciembre. Ambos equipos partirán con la ambición de dar un paso más en esta nueva competición invernal que promete consolidarse como referente nacional para el baloncesto 3x3.

Con dos subcampeonatos y un rendimiento notable, el Valencia Basket 3x3 confirma que está preparado para competir por todo en esta temporada histórica para la modalidad.