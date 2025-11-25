Braxton Key piensa que su lesión "no es grave pero mañana veremos"

Sabor agridulce. Esa es la sensación idónea para describir lo que ha sucedido en el Roig Arena en la espectacular victoria contra el Bayern de Múnich. El Valenica Basket arrasó a los bávaros con un Brancou Badio sensacional. Sin embargo la fiesta se vino algo abajo en el coliseo taronja con la posible lesión de rodilla de Braxton Key. El norteamericano se marchó de la pista con serios gestos de dolor y ayudado por sus compañeros para irse al vestuario.

La acción en cuestión se produjo a los pocos segundos del inicio del último cuarto. Key defendía a un rival, cuando al ir al suelo buscando balón se dejó la pierna de apoyo atrás y cayó sobre la misma, con una evidente torsión de la rodilla. Aunque en un primer momento se pensó que Key se quejaba de un golpe en la parte posterior de la pierna con la repetición se pudo ver perfectamente la caída. La preocupación se apoderó del todo el mundo, pues cuando un deportista se lleva la mano a la parte de atrás de la rodilla... ¡alarma!

Pedro Martínez desvela el opimismo de Key

Sin embargo, a prori, parece que las primeras sensaciones son buenas. Estas han sido las palabras de Pedro Martínez después de la victoria contra el Bayern de Múnich, que, aunque son más positivas todo queda en el aire hasta que se conozca el alcance de la lesión: “Estaba dolorido, peor pensaba que no era grave. Es en la rodilla, habrá que hacerle pruebas, pero mañana veremos”.

En caso de que las pruebas reflejen una mala noticia, esta sería un contratiempo importante para el último en llegar a la plantilla de Valencia Basket. El conjunto taronja movió ficha con el inicio de la temporada NBA, ya que muchas franquicias cortan a jugadores interesantes para el baloncesto europeo. Key era una opción inmejorable para reforzar la defensa y aportar piernas al equipo, algo fundamental en el estilo de Pedro Martínez. Ahora todo queda en el aire a la espera de más noticias sobre la rodilla del norteamericano.