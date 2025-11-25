Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EUROLIGA

Los descartes de Pedro Martínez ante el Bayern Munich

El técnico volvía a contar con toda la plantilla al completo en la Euroliga al margen de Ethan Happ

Nate Reuvers y el extaronja Stefan Jovic, en su primera visita al Roig Arena.

Nate Reuvers y el extaronja Stefan Jovic, en su primera visita al Roig Arena.

Jorge Valero

València

Tal y como ha ocurrido en los últimos encuentros, Pedro Martínez ha tenido que hacer tres descartes de cara al partido de este martes ante el Bayern Munich en el Roig Arena. Y ninguno de ellos repite respecto a los del partido del domingo ante el Girona, ya que Omari Moore, Neal Sako y Kameron Taylor entran en los 12.

El técnico taronja mantiene entre los elegidos a Sergio De Larrea, pero se quedan fuera Isaac Nogués, López-Arostegui y Yankuba Sima, quienes sí tuvieron minutos 48 horas antes.

El resto de convocados son Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Braxton Key, Jean Montero, Darius Thompson y Matt Costello.

Rivales conocidos

Entre los rivales están dos conocidos de la afición taronja, un Stefan Jovic y un Vladimir Lucic que saludaron a excompañeros y empleados del club antes del partido, en la que fue su primera visita al Roig Arena.

Vladimir Lucic, de nuevo como rival ante el Valencia Basket.

Vladimir Lucic, de nuevo como rival ante el Valencia Basket.

TEMAS

