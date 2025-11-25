EUROLIGA
Los descartes de Pedro Martínez ante el Bayern Munich
El técnico volvía a contar con toda la plantilla al completo en la Euroliga al margen de Ethan Happ
Tal y como ha ocurrido en los últimos encuentros, Pedro Martínez ha tenido que hacer tres descartes de cara al partido de este martes ante el Bayern Munich en el Roig Arena. Y ninguno de ellos repite respecto a los del partido del domingo ante el Girona, ya que Omari Moore, Neal Sako y Kameron Taylor entran en los 12.
El técnico taronja mantiene entre los elegidos a Sergio De Larrea, pero se quedan fuera Isaac Nogués, López-Arostegui y Yankuba Sima, quienes sí tuvieron minutos 48 horas antes.
El resto de convocados son Brancou Badio, Josep Puerto, Nate Reuvers, Jaime Pradilla, Braxton Key, Jean Montero, Darius Thompson y Matt Costello.
Rivales conocidos
Entre los rivales están dos conocidos de la afición taronja, un Stefan Jovic y un Vladimir Lucic que saludaron a excompañeros y empleados del club antes del partido, en la que fue su primera visita al Roig Arena.
