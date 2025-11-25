VBC

La explosión de Badio contra el Bayern: Triples, mates y tapones

El Valencia Basket suma y sigue. Los de Pedro Martínez son una de las sensaciones de la Euroliga y una vez más se hicieron fuertes en el Roig Arena para acabar sumando una meritoria victoria ante el Bayern Munich por 90-64. Y eso que la igualdad fue máxima hasta el descanso, antes de que la defensa taronja anulara a los germanos, mientras en ataque llegaba un juego más coral que en la primera parte, en la que Brancou Badio mantuvo al equipo con sus puntos y energía hasta ser despedido al final al grito de MVP, MVP. Más información