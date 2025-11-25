El mejor entrenador de la NBA se deshace en elogios hacia Pedro Martínez. "le 'robamos' jugadas"

El nivel de Valencia Basket no está pasando desapercibido y por lo tanto el trabajo de Pedro Martínez, su entrenador principal, tampoco. Los taronja se han convertido en uno de los equipos de moda en Europa, tanto por los resultados como por su juego, y su influencia está empezando a llegar al otro lado del charco.

Tanto es así que esta semana, en unas declaraciones ofrecidas a la prensa de Cleveland, el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson, se ha deshecho en elogios hacia el entrenador de Valencia Basket, destacando que su influencia tanto en su equipo como en otros de la NBA es máxima: "Todos los entrenadores de la NBA aprendemos de él. Sus equipos siempre son innovadores, ha tenido una gran influencia en el baloncesto global", destacó el que fue elegido mejor entrenador de la NBA de la temporada 2024/25.

Pedro Martínez / SD

Atkinson fue muy claro para afirmar que en los últimos años ha visto partidos de Valencia Basket para extraer ideas que pueda aplicar a sus Cleveland Cavaliers. En concreto, destacó la capacidad que ha demostrado Pedro Martínez en los últimos años para adaptarse, evolucionar y sorprender durante los partidos. "Hay jugadas que robamos de él".

Valencia Basket, un pilar influyente en Europa

Las declaraciones de Kenny Atkinson no quedaron ahí y también afirmó que "Pedro Martínez es un gran entrenador, solo tengo un montón de respeto por él como entrenador".

Donovan Mitchell / LAP

Una influencia que funciona

Para qué tocar lo que funciona debe pensar Atkinson, y es que la influencia de Pedro Martínez parece estar funcionando en los últimos años en Cleveland. Los Cavs, tras un periodo de reconstrucción desde que se marchara Lebron James, llevan ya varios años como uno de los mejores equipos de la conferencia este de la NBA, siendo un habitual en playoff con opciones de llegar lejos.

Su progresión desde 2021 ha sido meteórico. En la temporada 2021/22 terminaron en novena posición del este, tanto en la 22/23 como en la 23/24 fueron cuartos y la temporada pasada acabaron en lo más alto de la temporada regular. El siguiente paso es dar un salto en playoff y volver a luchar por meterse en unas finales de la NBA.