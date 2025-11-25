Pedro Martínez sobre el triunfo ante el Bayern, Sako y los elogios de Kenny Atkinson

El Valencia Basket logró sacar adelante un partido que parecía más complidado hasta el descanso y se impuso a un Bayern Munich que sorprendió al inicio, pero ante el que supieron reaccionar los taronja en el segundo cuarto y, sobre todo, tras el descanso, tal y como destacó Pedro Martínez.

Valoración del partido

Lo del inicio del partido ha sido mérito suyo, nos cortaron el ritmo y nos obligaron a jugar en media pista, el segundo cuarto ya fue mejor, estuvimos mejor de ritmo y dominamos el rebote, pero en el tercer cuarto rompimos el partido. Les faltaban algunos y físicamente lo han acusado.

Estamos en un mundo globalizado, el baloncesto y las comunicaciones son a nivel mundial y se puede aprender de un entrenador de cualquier parte del mundo. Dice mucho de Kenny porque él que ha sido buenísimo y hace las cosas de una forma sensacional, que tenga el interés por querer mejor y esa mentalidad de decir que puede aprender de cualquiera y valorar el trabajo de otros, dice mucho de su mentalidad y creo que explica muchas cosas buenas de él. Lo conozco desde hace 30 años y es una persona encantadora que me consta que exagera porque todos copiamos, yo copio muchas cosas de EEUU, los últimos veranos he estado con Mike Brown y Jordi Fernández, se trata de aprender y mejorar y ver lo que hacen otros entrenadores. Agradezco sus palabras pero yo no soy un entrenador espejo para nadie y menos para los de la NBA.

Neal Sako, durante el partido ante el Bayern. / M. A. Polo / VBC

Falta de confianza de Sako

Sako está en un momento de desconfianza pero es un chico muy querido, tiene muy buena actitud, trabaja muy bien aunque no le salgan las cosas bien en los últimos partidos. El ser una plantilla larga tiene cosas muy buenas, pero provoca que se reduzcan los minutos para todos, que entres y salgas a veces produce desconfianza. Al principio lo hizo muy bien y en la pretemporada también, contra el Barcelona, en la Supercopa, el nivel lo tiene, pero ha de tomar distancia y que no le afecte tanto cuando las cosas no le salen bien. Estamos contentos con él, pero este pequeño descanso, llegamos en una muy buena situación como equipo y eso es trabajo de todos, de Papi con una semana impresionante metiendo muchísimo, pero también del resto y Neal Sako es uno de ellos.