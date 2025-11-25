El Roig Arena se rinde a Badio: “¡MVP, MVP!”

Qué Brancou Badio es un jugón con mayúsculas era algo que ya sabíamos. Que ‘Papi’ es un auténtico microondas y cuando está en trance ve la canasta como una piscina también. Badio sacó sus mejores galas contra el Bayern de Múnich en el Roig Arena con un primer cuarto estratosférico. El senegalés fue el mejor jugador del partido, absolutamente, tanto que el público taronja le cantó aquello de "MVP, MVP" al final del partido.

El espectáculo de Badio arrancó pronto con un primer cuarto de escándalo. Badio se marchó al banco con 4:09 minutos jugados, con 4/5 en tiros de campo, dos robos y 11 puntos en su casillero particular. ¡Pero qué 11 puntos!

Badio arrancó con una jugada marca de la casa: triple desde la esquina. Después cuando a Thompson se le acababa la posesión, le cedió la patata caliente a Badio, que se enchufó un triple desde medio del campo.

Lejos de terminarse el show de Badio seguía en el Roig Arena. Las dos jugadores posteriores fueron un 2+1 y un robo con mate al contragolpe digno de un Concurso de Mates de la NBA.

No obstante lo mejor todavía estaba por llegar si es que todavía quedaba algo. Badio puso al Roig Arena en pie cuando se sacó un tapón descomunal al ex taronja Stefan Jovic. El senegalés se alzó varios palmos del suelo para negar la canasta al jugador del Bayern. Con Badio la diversión está asegurada.

Un Badio que cerró su actuación frente al Bayern de Múnich con una tarjeta de servicios inmejorable: 16 puntos (6/9 en TC), 2 asistencias, 2 robos, 1 rebote y 1 tapón en 17:11 minutos jugados. El senegalés fue el protagonista en las entrevistas a pie de pista. “Era un rival muy difícil de jugar y hemos jugado muy bien el primer cuarto. En el segundo pudimos defender mejor y encontramos nuestro ritmo de juego”, explicó sobre la actuación de su equipo contra el Bayern.

“Podemos salir a competir, da igual el rival que haya delante, podemos jugar nuestro baloncesto”, añadía un Badio, que como todo el Valencia Basket, están enamorando a todo el mundo con su juego vistoso y, hasta ahora, efectivo.