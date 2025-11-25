Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rubén Burgos habla del estado físico de Raquel Carrera

El técnico taronja dejó clara la importancia de "dar continuidad a las victorias" ante DVTK y explicó que el plan con la pívot taronja va según lo previsto

Rubén Burgos, durante el partido ante el Fenerbahçe en Estambul.

Rubén Burgos, durante el partido ante el Fenerbahçe en Estambul. / FIBA

Rafa Jarque

Rafa Jarque

València

Valencia Baket femenino vuelve este miércoles a la acción con un partido ante DVTK Huntherm correspondiente a la sexta jornada de Euroleague Women. El conjunto de Rubén Burgos llega a la cita en la segunda posición del Grupo C, a dos victorias del Fenernahce pero con margen respecto a Olympiacos y su rival de este miércoles, tercer y cuarto clasificado respectivamente.

Rubén Burgos ha tomado la palabra este martes en la rueda de prensa previa y ha destacado la importancia de seguir sumando victorias ante un rival que jugará con la necesidad de ganar. "Queremos dar máxima continuidad de resultados ante un rival que va a pelear por sumar victorias ya que posiblemente pueda acceder a la siguiente ronda. En casa estamos en buena línea y en la Euroliga también, con un juego colectivo y anotando con fluidez".

Raquel Carrera, según lo previsto

El técnico de Valencia Basket también habló de Raquel Carrera, de su baja frente al Leganés y su estado físico. Burgos dejó claro que todo va según el plan y que las molestias de la pívot no han aumentado: "El plan con Raquel Carrera estaba diseñado con los ritmos de trabajo en el día a día. Los minutajes empezaron poco a poco en la Supercopa y dentro de ese plan, con este parón necesario para ella, tenía que revaluarse con unas nuevas pruebas y nuevos test".

"Por eso fue baja contra el Leganés. No tenía unas molestias mayores, pero teníamos que comprobar el camino que estábamos siguiendo y en las próximas horas sabremos cuál es el siguiente paso", añadió

Sobre Awa Fam

La rueda de prensa también dio margen a hablar de Awa Fam, su estado de forma y su futuro, ya que es una jugadora que, probablemente, saldrá elegida en el WNBA Draft este año: "Es una jugadora muy importante, en desarrollo y en crecimiento. Nos preocupamos de que vea que seguimos adaptando su trabajo individual para que sea mejor cada día".

Rubén Burgos pide que se quede Abdelkader

Otro tema a tratar es el del futuro de Abdelkader, cuyo contrato es definido. Rubén ha expresado lo contento que está con la jugadora belga y que le ha pedido al club que continúe: "He trasladado mi intención al club y ahora es decisión de la dirección deportiva y de la jugadora. Como entrenador estoy muy satisfecho de cómo se ha adaptado al equipo, a las compañeras y a su rol".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents