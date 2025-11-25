Rubén Burgos habla del estado físico de Raquel Carrera

Valencia Baket femenino vuelve este miércoles a la acción con un partido ante DVTK Huntherm correspondiente a la sexta jornada de Euroleague Women. El conjunto de Rubén Burgos llega a la cita en la segunda posición del Grupo C, a dos victorias del Fenernahce pero con margen respecto a Olympiacos y su rival de este miércoles, tercer y cuarto clasificado respectivamente.

Rubén Burgos ha tomado la palabra este martes en la rueda de prensa previa y ha destacado la importancia de seguir sumando victorias ante un rival que jugará con la necesidad de ganar. "Queremos dar máxima continuidad de resultados ante un rival que va a pelear por sumar victorias ya que posiblemente pueda acceder a la siguiente ronda. En casa estamos en buena línea y en la Euroliga también, con un juego colectivo y anotando con fluidez".

Raquel Carrera, según lo previsto

El técnico de Valencia Basket también habló de Raquel Carrera, de su baja frente al Leganés y su estado físico. Burgos dejó claro que todo va según el plan y que las molestias de la pívot no han aumentado: "El plan con Raquel Carrera estaba diseñado con los ritmos de trabajo en el día a día. Los minutajes empezaron poco a poco en la Supercopa y dentro de ese plan, con este parón necesario para ella, tenía que revaluarse con unas nuevas pruebas y nuevos test".

"Por eso fue baja contra el Leganés. No tenía unas molestias mayores, pero teníamos que comprobar el camino que estábamos siguiendo y en las próximas horas sabremos cuál es el siguiente paso", añadió

Sobre Awa Fam

La rueda de prensa también dio margen a hablar de Awa Fam, su estado de forma y su futuro, ya que es una jugadora que, probablemente, saldrá elegida en el WNBA Draft este año: "Es una jugadora muy importante, en desarrollo y en crecimiento. Nos preocupamos de que vea que seguimos adaptando su trabajo individual para que sea mejor cada día".

Rubén Burgos pide que se quede Abdelkader

Otro tema a tratar es el del futuro de Abdelkader, cuyo contrato es definido. Rubén ha expresado lo contento que está con la jugadora belga y que le ha pedido al club que continúe: "He trasladado mi intención al club y ahora es decisión de la dirección deportiva y de la jugadora. Como entrenador estoy muy satisfecho de cómo se ha adaptado al equipo, a las compañeras y a su rol".