Valencia Basket - Bayern de Múnich: la Euroliga 2025 en vivo y en directo

El Valencia Basket afronta este martes un nuevo duelo trepidante en la Euroliga 2025. El equipo taronja recibe en el Roig Arena al Bayern de Múnich con la intención de seguir asentándose en el TOP 8 de la clasificación continental. El Valencia Basket afronta el partido con otra cara después de la victoria en Liga Endesa ante el Bàsquet Girona, pero también en la Euroliga. El equipo de Pedro Martínez ganó al Estrella Roja en este mismo escenario, uno de los equipos más en forma de la competición hasta la fecha.

Este será el primero de un tramo de partidos muy complicados para Valencia Basket sobre el papel. Los tarona visitarán al Panathinaikos la próxima semana, después irán a otra cancha complicada como el Buesa Arena de Baskonia para recibir después al Anadolu EFES en el Roig Arena. El Valencia Basket es séptimo (7-5) en la clasificación de la Euroliga en estos momentos.

Darius Thompson se cuelga del aro en una acción del partido contra el Estrella Roja / MA Montesinos

Un Bayern con dos caras

Enfrente tendrán al Bayern de Múnich. El cuadro alemán enlaza tres derrotas consecutivas en la Euroliga ante; Baskonia, Anadolu EFES y Barcelona. Unos registros que tienen a los bávaros en la parte baja de la clasificación con un (5-7) de balance. El equipo dirigido por Gordon Herbert cuenta con figuras de postín como el ex NBA y recién llegado Spencer Dinwiddie (10'6 puntos, 2'6 rebotes y 2'6 asistencias). En el roster bávaro también destaca un viejo conocido de la afición taronja como Vladimir Lucic (7'9 puntos y 4'4 rebotes) o Andreas Obst (13 puntos), uno de los mejores tiradores de la competición. El internacional alemán es el segundo jugador que más triples anota por noche (3) con un 40,2% de eficacia pese a que es el tercero que más lanzamientos desde detrás del arco intenta (7,5). En este caso la plantilla que también cuenta con un segundo ex Valencia Basket en la figura de Stefan Jovic.

En cuanto a recuperaciones, ambos equipos promedian las misma por partido (7,3), pero el Bayern provoca más pérdidas del rival por partido (13,8). Ambos equipos están entre las mejores eficiencias defensivas de la Euroliga (Valencia Basket es sexto con 1,13 y el FC Bayern Munich octavo con 1,14) aunque el equipo taronja es el quinto que más anota (88,9) y el que más triples convierte (12,1) con el quinto mejor porcentaje de eficacia (37,2%).