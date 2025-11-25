Otra oportunidad de escalar en Euroliga en el Roig Arena

Valencia Basket todavía debe afrontar un partido más antes del parón internacional que arranca esta semana, y será ante el Bayern Munich en el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Euroliga. El duelo ante el conjunto alemán pone fin al maratón de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena, de los cuales ya ha ganado tres y este martes tratará de completar el 4/4, y se presenta como una oportunidad de seguir escalando en la clasificación de Euroliga.

El equipo de Pedro Martínez llega en un gran momento de forma, con tres victorias consecutivas y unos registros como local que han convertido al Roig Arena en un fortín este primer tramo de temporada. En los 11 partidos disputados hasta la fecha en el pabellón taronja entre todas las competiciones, 10 han terminado con victoria de VBC, y la única derrota fue sin público en la grada ante el Hapoel Tel Aviv.

El próximo desafiante que tratará de asaltar el Roig Arena es un Bayern Munich que llega con récord negativo (5-7) y tras haber caído en tres de sus últimos cuatro partidos de Euroliga, dos de ellos ante equipos españoles: Barça y Baskonia. Eso sí, con la sensación de que ha competido en la mayoría de sus partidos gracias a sus fortalezas, que son, sobre todo, a nivel defensivo. El partido marcará el reencuentro con dos jugadores con pasado taronja: Stefan Jovic y Vladimir Lucic.

Braxton Key y Xabi López-Arostegui analizan el partido

El ala-pívot de Valencia Basket, Braxton Key, dio importancia al partido al tratarse del último antes de un parón: “especialmente con el parón que se acerca, en el que tendremos un par de días libres para recuperar, creo que tenemos que dar el ciento diez por ciento de esfuerzo en ambos lados de la cancha. Cuidar el balón, conseguir buenos tiros".

Sobre el rival, dijo que "viene un buen equipo, tienen una defensa bastante buena, les gusta correr en transición y jugar su estilo de juego. Cada partido en el que he estado hasta ahora ha sido físico. Sabemos lo que son capaces de hacer; hoy les hemos estado viendo así que creo que estaremos bien preparados para mañana y saldremos con mucha intensidad física y mucha energía.

También dejó un mensaje para la aficion: "Estoy seguro de que los aficionados vendrán a ayudarnos a estar motivados y listos, dándonos ese esfuerzo extra". Y habló de su margen de mejora: "Todavía tengo mucho que aprender. Los compañeros me están ayudando, los entrenadores me están ayudando, así que creo que he ido bien. Solo trato de mejorar cada día, en cada entrenamiento. Los entrenamientos de la semana pasada me ayudaron a adaptarme mucho más rápido, así pude entender las cosas, cometer errores y aprender a ser mejor. Así que sigo con eso. Tenemos este partido importante mañana y luego tenemos un descanso, así que usaré también ese descanso para mejorar. Pero sí, creo que me estoy adaptando bien. Los compañeros, los entrenadores, los empleados… todos me han ayudado mucho a adaptarme".

Por su parte, el alero Xabi López-Arostegui comentó que "no va a ser un partido sencillo. Estamos viendo que todos los partidos de la Euroliga son muy físicos. Juegues en casa o juegues fuera, son partidos que siempre se deciden por poquitas posesiones. Por detalles. El Bayern es un equipo que nos va a exigir al máximo. Tenemos que intentar hacernos fuertes en casa, que yo creo que en la Euroliga es un factor importante. Limpiar la cabeza el partido del domingo, aprender las cosas que podamos y el resto, pues mentalidad positiva, con ambición, como estamos demostrando. Y hacernos fuertes en casa otra vez".

Choque de estilos

Sobre el parquet del Roig Arena se verán las caras dos equipos con un plan de juego muy distinto. Mientras Valencia Basket es el segundo equipo que juega sus partidos a un mayor número de posesiones (77), el Bayern es el segundo con menor número de posesiones por partido (71,7). Además, las principales virtudes de los alemanes están en la defensa, siendo el el segundo equipo que más rebote defensivo captura (71,3%) y por extensión, el segundo que menos rebote ofensivo permite (28,7%) mientras que Valencia Basket es el cuarto que más porcentaje de segundas opciones consigue con el rebote ofensivo (35%).

En cuanto a recuperaciones, ambos equipos promedian las misma por partido (7,3), pero el Bayern provoca más pérdidas del rival por partido (13,8). Ambos equipos están entre las mejores eficiencias defensivas de la Euroliga (Valencia Basket es sexto con 1,13 y el FC Bayern Munich octavo con 1,14) aunque el equipo taronja es el quinto que más anota (88,9) y el que más triples convierte (12,1) con el quinto mejor porcentaje de eficacia (37,2%).

Amenaza desde el triple

En cuanto a lo individual, la defensa taronja tendrá que estar pendiente de Andreas Obst, que llega al partido como uno de los mejores tiradores de la competición y como el máximo anotador de su equipo con 13 puntos por partido. El internacional alemán es el segundo jugador que más triples anota por noche (3) con un 40,2% de eficacia pese a que es el tercero que más lanzamientos desde detrás del arco intenta (7,5).

Al alemán lo acompañan en el quinteto el ala-pívot canadiense Isiaha Mike, que acredita 11,6 puntos con el mejor porcentaje en tiro de tres de su equipo (45,7%) y 3,5 rebotes para ser el mejor valorado con 11,9 créditos; el extaronja Vladimir Lucic (7,9 puntos y 4,4 rebotes para 10,4 de valoración); Johannes Voigtmann (6,7 puntos y 4,7 rebotes para 10 créditos) y Spencer Dinwiddie, un exNBA que está promediando más de 10 puntos.

Precedentes

La del miércoles será la sexta ocasión en la que el FC Bayern Munich visite a Valencia Basket en un partido de competición oficial. Y de momento los cinco precedentes han caído del lado taronja. En el último precedente, el de la jornada 30 de la Euroliga 2023-24, fue un partido igualadísimo que se decidió en la recta final con un tiro libre de Jovic y con Lucic teniendo el triple que hubiese dado el triunfo al cuadro bávaro, aunque la bola no entró y el triunfo se quedó en Valencia por 70-68.