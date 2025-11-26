Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Directo: Valencia Basket llega al último cuarto con el partido en la mano

Valencia Basket recibe en el Roig Arena al DVTK con la obligación de ganar a pesar de estar ya clasificadas para la segunda fase de Euroleague Women

Valencia. SPD. VLC. Valencia Basket contra DVTK Huntherm de Euroliga Women en el Roig Arena. Primera parte

Valencia. SPD. VLC. Valencia Basket contra DVTK Huntherm de Euroliga Women en el Roig Arena. Primera parte / Germán Caballero

Rafa Jarque

Rafa Jarque

València

Sigue en directo el partido de Valencia Basket ante DVTK correspondiente a la sexta jornada de Euroleague Women. Las de Rubén Burgos ya están clasificadas pero necesitan ganar para mejorar su posición

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents