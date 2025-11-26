Directo: Valencia Basket llega al último cuarto con el partido en la mano

Sigue en directo el partido de Valencia Basket ante DVTK correspondiente a la sexta jornada de Euroleague Women. Las de Rubén Burgos ya están clasificadas pero necesitan ganar para mejorar su posición

69-51 Otra canasta de Kayla Alexander 5:00

67-49 La canasta de Aho era de dos* 2+1 de Kayla Alexander y anota el tiro 6:43

64-50 Triple de Aho 7:00

64-47 VBC va ampliando su ventaja 7:15

62-45 Triple de Leo Fiebich 9:25

59-45 Final del tercer cuarto

59-45 Triple ahora de Abdelkader 0:30

56-45 Otro triple de Aho 0:30

56-42 Anota dos tiros Leti Romero 1:20