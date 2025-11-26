En Directo
Directo: Valencia Basket llega al último cuarto con el partido en la mano
Valencia Basket recibe en el Roig Arena al DVTK con la obligación de ganar a pesar de estar ya clasificadas para la segunda fase de Euroleague Women
Sigue en directo el partido de Valencia Basket ante DVTK correspondiente a la sexta jornada de Euroleague Women. Las de Rubén Burgos ya están clasificadas pero necesitan ganar para mejorar su posición
69-51
Otra canasta de Kayla Alexander
5:00
67-49
La canasta de Aho era de dos*
2+1 de Kayla Alexander y anota el tiro
6:43
64-50
Triple de Aho
7:00
64-47
VBC va ampliando su ventaja
7:15
62-45
Triple de Leo Fiebich
9:25
59-45
Final del tercer cuarto
59-45
Triple ahora de Abdelkader
0:30
56-45
Otro triple de Aho
0:30
56-42
Anota dos tiros Leti Romero
1:20
54-42
Triple de Aho
1:40
