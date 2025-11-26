Horario y dónde ver el partido de Valencia Basket ante DVTK

Partido de EuroLeague Women para Valencia Basket. Las de Rubén Burgos cierran la primera fase de la competición recibiendo en el Roig Arena a DVTK HUNTHERM. El conjunto taronja, que ya tiene asegurada su presencia en la segunda fase como segundo clasificado, busca sumar una victoria más que pueda ser muy importante en la segunda fase, ante un equipo húngaro que apura sus opciones para clasificarse como tercero. La cita es este miércoles 26 de noviembre a las 20:00 horas y podrá verse en directo a través de Movistar y À Punt.

El técnico del conjunto taronja no podrá contar con dos de sus jugadoras profesionales en este partido, puesto que Cristina Ouviña se encuentra trabajando poco a poco tras su maternidad con el objetivo de sumarse al equipo lo antes posible. Por su parte, Raquel Carrera, que se perdió el último partido de liga puesto que está siendo un plan individualizado para superar sus molestias en la rodilla, tampoco estará ante DVTK. Alina Iagupova será duda por molestias estomacales. El resto de las jugadoras estarán disponibles y completan la plantilla la jugadora joven Paula Saravia y la junior Marta Llompart.

Precedentes

El conjunto taronja se enfrenta por quinta vez a este equipo húngaro. La primera ocasión fue en unas circunstancias especiales en la temporada 20-21 cuando, a causa del Covid-19, se hicieron los octavos y cuartos de la EuroCup Women en formato burbuja a un partido en la Fonteta. Valencia Basket se midió en octavos al DVTK húngaro, al que ganó 80-57, para después vencer en los cuartos al ESBVA-LM francés y clasificarse para la Final Four en Szekszard, Hungría. Una Final Four que acabaría con un conjunto taronja ganando en la final a Reyer Venezia sobre la bocina con tiros libres de Raquel Carrera, para alzar el primer título de la historia de la sección femenina. La segunda ocasión fue en la EuroLeague Women de la temporada 23-24 con victoria para las húngaras en su cancha por 67-56 y en la vuelta en la Fonteta Valencia Basket devolvió el golpe con un triunfo 84-59. Esta campaña las de Rubén Burgos se impusieron en la pista de DVTK en el partido de ida por 64-99 Por lo tanto, el balance es de 3-1.

Rubén Burgos, durante el partido ante el Fenerbahçe en Estambul. / FIBA

Clasificadas para la siguiente fase

El equipo de Rubén Burgos ocupa en estos momentos la segunda posición del grupo C con un 3-2, con las únicas derrotas cosechadas ante Fenerbahce. A falta de esta última jornada Valencia Basket ya tiene asegurada la presencia en la segunda fase con la segunda plaza garantizada. Olympiacos y DVTK HUNTHERM se disputan el tercer billete, ambos con un balance de 1-4 que les hace imposible cazar a las taronjas. El último del grupo caerá a EuroCup Women.