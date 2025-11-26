Kayla Alexander y Rubén Burgos analizan la victoria ante el DVTK HUNTHERM

Kayla Alexander fue la gran protagonista del partido de este martes ante el DVTK HUNTHERM al llegar hasta los 38 de valoración, con 26 puntos y 11 rebotes, pero quiso poner en valor el trabajo de sus compañeras para lograrlo. "El equipo ha estado de maravilla, he podido estar muy bien posicionada en el rebote, sobre todo en el ofensivo, y eso ha dado opciones al equipo, pero sobre todo, me han encontrado bien las compañeras".

De cara a la siguiente fase, la canadiense destacó que "la mentalidad ha de ser la de jugar duro, dar lo mejor de cada una, ser cada vez mejores y tenemos muchas ganas de jugar en la siguiente ronda".

Valoración de Rubén Burgos

Sabíamos que el partido no sería sencillo, no pensábamos mucho en el resultado de su pista, pero no salimos con la tensión necesaria en defensa y concedimos muchos puntos fáciles. Pudimos usar alguna falta más, comunicarnos mejor. Corregimos esto tras el descanso bajando sus porcentajes en tiros de dos y colapsando los puntos de sus interiores. Apareció mayor acierto en tiros de tres, pero el ritmo de juego ya nos favoreció y estuvimos más en nuestro estilo. La ventaja cómoda nos permitió rotar y repartir esfuerzos, aunque teníamos bajas en el 3 y en el 4. Contento por haber visto a Marta Llompart y a Paula Saravia de nuevo con el equipo y aportando cada vez un poquito más. El ambiente ha sido bueno, estamos viviendo muy buenos partidos europeos en casa.

Rubén Burgos, durante el partido ante el DVTK HUNTHERM en el Roig Arena. / Germán Caballero

Mal segundo cuarto

Queremos encontrar muchos tiros desde el bote, el juego ha tenido poca fluidez y faltó tensión y determinación antes del descanso. Queríamos defender mejor y jugar desde la transición, el ritmo se ha contagiado y no me ha gustado el segundo cuarto porque cometimos errores en las dos partes del campo.

Cuatro jóvenes al final

Llevamos varias temporadas con gente de L'Alqueria ayudando, otros años también hay presencia, este año por lesiones tenemos menos rotación de jugadoras vinculadas, pero nuestra entidad nos transmite que es tan importante eso como los resultados, que haya conexión con los primeros equipos.

Respeto al rival

Cometimos errores, permitíamos puntos fáciles, la energía fue diferente tras el descanso y nos conseguimos imponer. El rival era un buen equipo y creo que competirá bien en la segunda fase, era un rival a respetar y hay que ponerse al 100%. Mejoramos en el lanzamiento y la defensa tras el descanso.

Plantilla abierta

Creo que tanto Esteban Albert como Luis Arbalejo en el masculino dijeron que las plantillas siempre están abiertas y más cuando hay bajas. No queremos forzar al resto, esperamos recuperar a las lesionadas Raquel Carrera y Alina Iagupova, pero siempre trabajan para mejorar la plantill y trabajan en ello.