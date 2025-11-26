Parte médico de la lesión de Braxton Key

La victoria de Valencia Basket ante el Bayern Munchen del pasado martes dejó una mala noticia en clave taronja. Braxton Key, la última incorporación del equipo de Pedro Martínez, tuvo que abandonar la pista del Roig Arena antes de tiempo al resentirse de unas molestias en su rodilla derecha tras un mal gesto durante un lance del juego. El jugador norteamericano ya no pudo regresar a pista.

Este miércoles, Key se ha sometido a las pertinentes pruebas médicas para conocer el alcance del problema físico y, una vez conocidos los resultados, Valencia Basket ha emitido un comunicado en el que indica que el jugador necesitará un proceso de recuperación pero descarta una lesión grave.

Braxton Key / VBC

Comunicado íntegro de Valencia Basket

El ala-pívot de Valencia Basket Braxton Key tuvo que retirarse en el último cuarto del partido de anoche ante el FC Bayern Munich tras realizar un mal gesto en su rodilla derecha como consecuencia de una caída en un lance del juego.

Las pruebas realizadas esta mañana al jugador en el hospital Quirónsalud Valencia han descartado una lesión de gravedad, aunque Key necesitará realizar un proceso de rehabilitación antes de reincorporarse a los entrenamientos del equipo.

Será la evolución de esta dolencia la que marque su disponibilidad para volver al trabajo con el resto de sus compañeros.

Rotación y defensa

Desde su llegada, Braxton Key ha cumplido con un papel importante en el equipo, contando con minutos importantes y aportando, sobre todo, prestaciones en la defensa del equipo de Pedro Martínez.

Un parón en el mejor momento

La buena noticia para Braxton Key y Valencia Basket es que la lesión llega justo antes de un parón por compromisos internacionales. El conjunto taronja no vuelve a disputar un partido hasta el cinco de diciembre, de Euroliga ante Panathinaikos, por lo que existe cierto margen para que el jugador se recupere.