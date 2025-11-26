Parte médico de Raquel Carrera

Malas noticias para Raquel Carrera en el Valencia Basket. El club ha emitido este miércoles un nuevo parte médico sobre la evolución de la lesión de la jugadora, donde se espefica que va a tener que someterse a nuevas pruebas médicas que determinarán un nuevo plazo de recuperación.

Raquel Carrera se ha resentido en los últimos días de una molestia en su rodilla izquierda que persiste desde que se reincorporó al club en verano tras su paso por la selección española. La jugadora será sometida a nuevas pruebas en los próximos días y, en función de los resultados, se establecerá un tiempo de recuperación.

Periodo de recuperación para Carrera

Carrera arrastra unas molestias en la rodilla desde el comienzo de la pretemporada. Se trata de una lesión que no tiene nada que ver con la operación de ligamento cruzado a la que se sometió pero que le impiden jugar al cien por cien. La interior taronja estaba siguiendo un plan de trabajo mixto con el equipo y el área de recuperación del club. Un plan que seguirá hasta que su recuperación sea total aunque las molestias sufridas en los últimos días han alterado estos planes y ahora las nuevas pruebas médicas determinarán cuándo podrá volver a la dinámica del trabajo a las órdenes de Rubén Burgos.