Así queda el grupo de Valencia Basket en la segunda fase de Euroliga

Valencia Basket ha hecho los deberes en la primera fase de la Euroleague Women. Con la victoria de este miércoles en el Roig Arena frente a DVTK Huntherm, el conjunto taronja alcanza los cuatro triunfos en seis partidos disputados, números que le permiten clasificarse a la segunda fase de la competición europea.

Las chicas de Rubén Burgos llegaban al último partido de la primera fase ya clasificadas matemáticamente, pero siendo conscientes de que cada victoria cuenta, y así ha sido. Valencia Basket no solo pasa como segunda del Grupo C, sino que lo hace como el segundo mejor equipo del nuevo grupo que se genera en esta segunda fase, solo superadas por el Fenerbahce.

Valencia. SPD. VLC. Valencia Basket contra DVTK Huntherm de Euroliga Women en el Roig Arena. Primera parte / Germán Caballero

Nuevo grupo de seis equipos

La segunda fase cuenta con dos grupos de seis equipos cada uno: los mejores seis equipos de los grupos A y B por un lado, y los mejores seis equipos de los grupos C y D por otro. Gracias a la diferencia de puntos, Valencia Basket está en mejor situación que Basket Landes y Reyer Venecia, también con cuatro victorias y dos derrotas, por lo que arrancará su andadura en el nuevo grupo de la segunda fase como segunda clasificada.

Camino a la 'Final Six'

Cabe recordar que a la Final Six se clasifican directamente los dos mejores equipos de los dos nuevos grupos que se generan en la segunda fase, mientras que los otros dos conjuntos salen del 'play in', por lo que Valencia Basket arrancará la segunda fase en una posición que le serviría para jugar la Final Six, algo que ya sucedió la temporada pasada.

La sorpresa de la noche: El Mersin está eliminado

El Casademont Zaragoza firmó este miércoles en casa una contundente victoria ante el CBK Mersin turco por 88-58 que asegura su pase a la siguiente ronda en la Euroliga femenina y que le permite afrontar su futuro en la competición continental con mayor tranquilidad.

Para ambas escuadras el partido era vital, ya que las turcas estaban obligadas a vencer para pasar a la siguiente ronda, mientras al Casademont le valía con ganar o incluso perder por menos de siete puntos. Cabe recordar que el Mersin fue subcampeón la temporada pasada.

Así queda el nuevo grupo de Valencia Basket