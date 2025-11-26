Tres jugadores del Valencia Basket acuden con sus selecciones nacionales a la Ventana FIBA

Tras cerrar este martes con un pleno su segunda serie de cuatro partidos consecutivos en el Roig Arena, la plantilla del primer equipo masculino del Valencia Basket afronta este paréntesis para los partidos de selecciones con tres jugadores que se concentrarán con sus respectivos equipos nacionales para afrontar compromisos internacionales. Omari Moore está convocado para jugar sus primeros minutos con Macedonia del Norte mientras que Nate Reuvers (Hungría) y Jean Montero (República Dominicana) también han acudido a la llamada de su selección. Además, el jugador de Valencia Basket cedido en el Peristeri BC, Álvaro Cárdenas, ha sido llamado por la selección española para disputar los dos primeros partidos de la clasificación europea para la Copa del Mundo 2027 en Dinamarca (jueves 27, 18:30h) y ante Georgia (domingo 30, 19:45h).

Omari Moore se puede estrenar con Macedonia del Norte

Omari Moore será el primero en abrir la acción. El exterior de Valencia Basket se ha incorporado este miércoles 26 de noviembre a la concentración del equipo nacional de Macedonia del Norte para los primeros partidos de la ronda pre-clasificatoria para el Eurobasket 2029. Moore será el segundo de los jugadores nacionalizados que tendrá a su disposición el entrenador Ilievski, ya que también cuenta con el interior Jacob Wiley, aunque solo uno de ellos podrá participar en cada uno de los choques. El conjunto normacedonio se medirá como local a Azerbaijan el jueves 27 de noviembre a las 19:00 horas en la SRC Kale de Skopje y posteriormente visitará Dublín para medirse a Irlanda en el National Basketball Arena el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas.

Nate Reuvers vuelve con Hungría

Después de ser uno de los jugadores más destacados para sacar el billete para esta fase, con un promedio de 15,3 puntos y 6,3 rebotes en la fase de pre-clasificación, Nate Reuvers regresa con Hungría para afrontar la primera ventana europea de clasificación para la Copa del Mundo 2027. El equipo húngaro abre sus aspiraciones de estar en la gran cita del baloncesto mundial ante Finlandia el viernes 28 de noviembre a las 18:00 horas en el Schaeffler Arena Savaria de Szombathely. Y viajará a Bélgica para visitar la casa de los Leones en un partido que se disputará el lunes 1 de diciembre a las 20:30 horas en el Mons Arena.

Jean Montero con República Dominicana

El último jugador taronja en entrar en acción en estas ventanas es el dominicano Jean Montero, que afrontará un doble enfrentamiento ante México para comenzar la ronda clasificatoria americana para la Copa del Mundo 2027. La República Dominicana jugará el primero de los partidos como visitante el sábado 29 de noviembre a las 03:40h en el Gimnasio Marcelino González de Zacatecas City. Y después irá a casa para repetir enfrentamiento ante los mejicanos el martes 2 de diciembre a las 01:10h en el Pabellón Ricardo Gioriber Arias de Santo Domingo.