El Valencia Basket-SPAR Gran Canaria cambiará de horario para no coincidir con el Maratón de València

A falta de oficialidad por parte de la Federación Española de Baloncesto, el partido de Liga Femenina Endesa entre Valencia Basket y Spar Gran Canaria, programado para el 7 de diciembre a las 13:00 horas, va a cambiar de horario. Esta decisión, motivada por una petición del club taronja, se debe a la gran cantidad de eventos importantes que acogerá la ciudad de València ese día, entre ellos el Maratón Trinidada Alfonso, que paraliza las calles y coincidía en la hora.

Desde hace varias semanas, el club trabaja en una solución que evite el caos en las carreteras que podría generarse ese día. El director general de Valencia Basket, Enric Carbonell, reconoció la semana pasada que están en conversaciones con la Federación Española de Baloncesto. "Llevamos unas semanas trabajando para intentar cambiar la hora, sobre todo pensando en hacerlo lo más fácil posible para los abonados o aficionados que quieran venir al Roig Arena". Ahora, la Federación ha dado el visto bueno a la petición y, a falta de oficialidad, el partido cambiará de hora: de las 13 horas a la que estaba prevista a las 15:30 horas.

VBC intentó que fuera a las 18 horas

Este cambio de horario es una solución pero no exactamente la que buscabA Valencia Basket. El club taronja propuso las 18 como la hora perfecta para disputar el partido, aumentando todavía más la distancia con el Maratón, pero los planes de vuelta a Canarias del Spar han hecho imposible retrasar tanto el partido. El conjunto insular, que conocía el horario inicial desde hace tiempo, ya tiene los vuelos de vuelta y celebrar el partido tan tarde era incompatible con sus planes.

Así pues, la Federación de Balonecesto ha dado el visto bueno a que el Valencia Basket-SPAR Gran Canaria se dispute el 7 de diciembre a las 15:30 horas, pero todavía no hay oficialidad por parte del organismo, aunque se espera en las próximas horas o días.

También coincide con el Valencia CF

El Maratón y el partido de VBC no son los únicos eventos que se vivirán ese 7 de diciembre en València. Ese mismo día coincide la celebración del Valencia CF - Sevilla FC de LaLiga a las 16:15 horas de la tarde, lo que complica todavía más los operativos de seguridad.

Ante esta situación, el conjunto de Mestalla también inició trámites para tratar de cambiar el horario del encuentro, en su caso dirigiéndose a LaLiga, a fin de hacerlo más compatible con este gran evento y que requiere de un operativo muy grande para garantizar que se celebre con todos los protocolos de seguridad. La patronal se negó y ahora ha sido la alcaldesa de Valencia, Maria José Catalá, la que se ha dirgido en una carta a Javier Tebas para pedírselo.