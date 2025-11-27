Ben Abdelkader renueva con el Valencia Basket

Objetivo cumplido. Rubén Burgos podrá contar con la belga Hind Ben Abdelkader al menos hasta final de temporada, tras el acuerdo de renovación al que ha llegado el club con la belga tres días antes de que terminara su contrato temporal con el Valencia Basket y tras el partido ante el DVYK HUNTHERM en la Euroliga.

El técnico taronja estaba más que satisfecho con el rendimiento de la exterior taronja, que llegó a mediados de septiembre para reforzar una posición en la que aún no estaba disponible Cristina Ouviña, quien sigue aún su proceso de recuperación tras su baja por maternidad.

Ben Abdelkader, en una acción del duelo ante el DVTK Huntherm de Euroliga. / Germán Caballero

En poco más de dos meses, Ben Abdelkader ha superado las expectativas que había a su llegada y se ha convertido en una de las jugadoras más destacadas en el inicio de temporada, tanto en la LF Endesa como en la Euroleague Women. De ahí una continuidad que no logró la ya extaronja Tanaya Atkinson, tras llegar en circunstancias similares meses atrás.

Grandes números

Desde su llegada la jugadora belga ha disputado catorce partidos con la camiseta taronja con una media de 11 puntos, con más de 2 triples anotados, 1 asistencia y 2 rebotes por encuentro.

En EuroLeague Women en 5 partidos ha promediado 12,4 puntos (con un 43% de acierto en triples), 4,4 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y un 13,4 de valoración, teniendo, además, el mejor más menos del equipo con un +13,6. En competición nacional en 9 partidos entre LF Endesa y Supercopa lleva un promedio de 10,4 puntos (con un 42% de acierto en triples), 1 rebote, 1,4 asistencias y 8,6 de valoración.

Cabe recordar que cuenta con una amplia experiencia internacional destacando sus últimas temporadas en Francia, Turquía y China, donde esta pasada temporada jugó en el Shanxi Flame.