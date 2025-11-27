¡Bombazo! El Valencia Basket prescinde de Alina Iagupova

Se avecinan movimientos importantes en el Valencia Basket. Este jueves el club ha anunciado la rescisión de Alina Iagupova. La veterana jugadora ucraniana llego en enero de 2024 para reforzar a un equipo que padeció la imporante baja de Rebecca Allen y lo hizo por la puerta grande, cuajando una segunda parte de temporada más que notable. El curso pasado también fue pieza importante en el esquema de Rubén Burgos, pero esta temporada su rendimiento ha sufrido un importante bajón.

Algunas lesiones y un estado físico y mental más que mejorable han sido importantes para la toma de la decisión por parte del club. Y es que en los unos últimos meses padeció una serie de problemas personales han pasado factura su rendimiento. Ahora, sin una ficha de peso y con Rubén Burgos dejando claro que le gustaría seguir contando con Hind Ben Abdelkader, quien termina contrato temporal a finales de esta semana y el club podría ampliarle el contrato de manera inmediata. La belga es una pieza fundamental en los planes del técnico y su permanencia es clave para el equipo. Por otro lado, no está en absoluto descartado que llegue otro refuerzo más próximamente, ya que el club siempre está atento a posibles movimientos de mercado que mejoren la plantilla actual.

Abdelkader tirando / VBC

Despedida del Valencia Basket a Iagupova

Valencia Basket quiere agradecer Alina Iagupova su trabajo y esfuerzo durante sus dos años en el club, etapa que ahora termina tras la rescisión por mutuo acuerdo de su contrato, que finalizaba al término de la presente temporada.

Alina Iagupova llegó en la campaña 23-24 en el mes de enero para reforzar el perímetro y rápido se amoldó al equipo para conseguir los objetivos del Club. La ucraniana fue parte muy importante para levantar el primer título de Copa de la Reina y para cerrar el triplete con el título de LF Endesa. La pasada campaña también tuvo un rol significante para conseguir la Supercopa LF Endesa y, de nuevo, el título de liga, junto con la primera clasificación a una semifinal de EuroLeague Women del equipo. La jugadora, por lo tanto, se marcha con un palmarés de 4 títulos: 2 LF Endesa (2024 y 2025), 1 Supercopa LF Endesa (2024) y 1 Copa de la Reina (2024).

Alina Iagupova, en su primer entrenamiento de la pretemporada en L'Alqueria. / VBC

Grandes números como taronja

En 86 partidos Iagupova ha entrado de lleno en la historia de Valencia Basket también en el apartado individual. La jugadora es 12ª en puntos con 926, 4ª en triples con 165, 5ª en asistencias con 261 y 6ª en robos con 127. Esto supone haber hecho una media de 10,7 puntos, casi 2 triples, 3 asistencias y 1,5 robos por partido en este periodo.

El Club quiere desearle la mayor de las suertes a Alina en los próximos retos de su carrera deportiva y recordarle que siempre formará parte de la Familia Taronja. ¡Gracias por todo, Alina!