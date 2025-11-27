¡Cuarto entrenador de la Euroliga que cae en dos semanas!

El Valencia Basket goza de muy buena salud. El proyecto deportivo marcha viento en popa tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga, con un bloque muy fuerte liderado desde el banquillo por Pedro Martínez. El Roig Arena lo sabe y aplaude cada partido al técnico taronja. Está claro que no ocurre lo mismo en otros pabellones con otros entrenadores. La paciencia de los aficionados o las directivas pueden convertirse en una trituradora de banquillos. No hay más que ver el registro de despidos de las últimas dos semanas en clubes que disputan actualmente la Euroliga.

Sin ir más lejos, el Anadolu Efes ha anunciado este jueves el despido de Igor Kokoskov. El técnico serbio no ha sobrevivido a la paliza que le metió el Mónaco (102-66) y la humillación turca se ha traducido en un despido inmediato. El equipo marcha 15º en la competición continental y cuarto en la nacional. De poco le ha servido su CV a Kokoskov y es que fue el primer europeo en dirigir un equipo NBA al hacerlo con los Phoenix Suns y ser campeón de Europa con Eslovenia. Por el momento, su segundo entrenador, Radovan Trifunovic, se hará cargo del equipo.

El segundo entrenador en ser despedido este mes fue el extaronja Joan Peñarroya, cortado por el FC Barcelona para recuperar a Xavi Pascual.

Messina dimite...

Otro de los técnicos en perder su banquillo fue el histórico preparador italiano Ettore Messina, entrenador del Olimpia Milano. En este caso y aunque su puesto estaba en peligro de ser cortado, presentó su dimisión como técnico del conjunto italiano. Eso sí, se mantiene como presidente de operaciones de la entidad, cargo que ejercía a la vez que el de entrenador. La idea original era terminar la temporada antes de abandonar el banquillo, pero esto acelera el ascenso de Peppe Poeta, quien fuera jugador de Manresa o Baskonia, al de primer entrenador.

El entrenador del Partizan, Obradovic, junto al capitán blanco, Rudy Fernández / Juan Carlos Hidalgo

... y Obradovic también, ¡pero la rechazan!

Por su parte, Zeljko Obradovic ha anunciado su dimisión como entrenador del Partizán. El laureado entrenador cumplía su segunda etapa, pero el desgaste ha sido demasiado para él: "Hace cuatro años y medio regresé a mi querido club y me embarqué con ustedes para vivir el sueño más hermoso. Tenía el deseo y la meta de que, después de 10 años, nuestro Partizan volviera a formar parte de la Euroliga. Todos juntos lo logramos. Los partidos de nuestro querido club se han convertido en algo más que baloncesto, gracias a ustedes, que son los más merecedores de ello. Desafortunadamente, llegó el momento de asumir la responsabilidad de todo lo malo de esta temporada y presentar mi renuncia irrevocable". Lo que ocurre es que sea irrevocable o no, la directiva del Partizán la ha rechazado por unanimidad un día después de ser presentada. La intención de la misma pasa por convencerle para que siga al frente del equipo hasta final de temporada.