Omari Moore debuta con Macedonia del Norte y deja de ser extracomunitario

Omari Moore era uno de los tres jugadores del Valencia Basket que tenían que viajar esta semana con motivo de las Ventanas FIBA y además ha sido el primero en jugar, menos de 48 horas después del partido de Euroliga ante el Bayern Munich en el Roig Arena. El de California fue el jugador con más minutos en su debut con Macedonia del Norte y deja de ser ya jugar extracomunitario, por lo que Pedro Martínez no tendrá que elegir descarte entre él, Kameron Taylor y Braxton Key en los partidos de la Liga Endesa.

El exterior taronja fue convocado por su nueva selección el pasado 20 de noviembre, días después de que viajara hasta Macedonia del Norte con permiso del club para formalizar su proceso de nacionalización, requisito indispensable para poder jugar con su selección.

Omari Moore, en el partido de este jueves ante Azerbaiyán. / FIBA

Buenos números en su estreno

Ahora se ha convertido en uno de sus jugadores estrella y así lo demostró en su primer encuentro, ya que aunque no brilló en anotación con apenas seis puntos, sí lo hizo con otros seis rebotes y nueve asistencias, en poco más de 32 minutos en pista.

El taronja, además, pudo celebrar su primera victoria como internacional, al vencer Macedonia a Azerbaiyán por un rotundo 87-49, con 25 puntos y 11 rebotes de Andrej Jakimovski.

Turno de Reuvers y Montero

Moore debería viajar a Dublín para medirse a Irlanda en el National Basketball Arena el domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas, aunque podría no jugar al estar también en la convocatoria de su selección otro nacionalizado como el interior Jacob Wiley, quien no pudo tener minutos en el partido de este jueves.

Quien sí jugará este viernes seguro es Nate Reuvers, ya que Hungría se mide a ante Finlandia a las 18:00, mientras que Jean Montero jugará ante México a domicilio el sábado a partir de las 03:40.