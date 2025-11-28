La afición taronja 'rompe' todos los registros de asistencia

Cuando el ambicioso proyecto del Roig Arena vio la luz, una de las principales dudas era si la la afición taronja iba a ser capaz de abarcar el inmenos volumen de capacidad en las gradas partido tras partido. Hoy, casi dos meses después del estreno en partido oficial del gran pabellón, el aficionado de Valencia Basket no solo ha cubierto las expectativas, sino que las ha superado con creces.

Los registros de asistencia hablan por sí solos: el Roig Arena, en los cinco partidos de ACB disputados hasta la fecha, ha contado con una asistencia media de 12.501 espectadores, algo más de un 80 por ciento de la capacidad total de las gradsa del pabellón, que es de 15.600 personas. Se trata, por supuesto, de la mejor media de asistencia de toda la ACB, y número que demuestran tanto la fidelidad de la afición taronja como el constante crecimiento del proyecto.

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Siempre por encima de 11.000 espectadores

El éxito del gran ambiente en el Roig Arena se explica en la constancia partido tras partido. El color en las gradas no depende de lo atractivo que sea el enfrentamiento, sino que la afición ha conseguido crear una base de aficionados que no falla a su cita con Valencia Basket. En todos y cada uno de los partidos de Liga Endesa disputados hasta la fecha en el Roig Arena, las gradas han contado con más de 11.000 aficionados. El del estreno ante el Barça mantiene de momento el récord en competición nacional con 14.818 espectadores. Prácticamente un lleno absoluto.

Jornada 1 vs Barça: 14.818 espectadores

Jornada 4 vs Joventut: 12.913 espectadores

Jornada 5 vs San Pablo Burgos: 11.501 espectadores

Jornada 7 vs La Laguna Tenerife: 12.327 espectadores

Jornada 8 vs Basquet Girona: 11.349 espectadores

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

Más aficionados que Barça y Madrid juntos

Otro dato que demuestra la supremacía a nivel nacional de la afición de Valencia Basket es la comparación con los dos clubes transatlánticos del baloncesto español: Real Madrid y Barça. Y es que la asistencia media del Roig Arena (12.501) es mayor a la del Palau Blaugarana, pabellón del Barça (4.616), y el Movistar Arena, cancha de Real Madrid (6.492), juntas. Azulgranas y blancos suman 11.108 espectadores de media en sus gradas, 1.393 personas menos que en la cancha taronja.

El equipo cuya media de asistencia más se acerca a la de Valencia Basket es Unicaja, que mete de media en el Martín Carpena a 9.389 espectadores. El Fernando Buesa Arena (Baskonia) ocupa la tercera posición de este ránking con 9.366, mientras que el San Pablo Burgos (8.860) es cuarto y el Bilbao Basket (8.351), quinto.

Valencia Roig Arena. Partido de baloncesto Euroliga Euroleague Valencia Basket Club vs Real Madrid . VLC SPD / JM LOPEZ

En Euroliga, más de lo mismo

Y como los números del Roig Arena no varían en función del partido o la competición, los datos de asistencia en Euroliga son más de lo mismo. En los seis partidos europeos disputados hasta la fecha en el Roig Arena, la asistencia media es de 12.451 espectadores. Además, en esta competición, concretamente en el partido frente al Real Madrid del pasado 11 de noviembre, se estableció el que, hasta ahora, es el récord absoluto de asistencia: 14.922 espectadores.

Cabe destacar que, realmente, son siete los partidos de Euroliga disputados en el Roig Arena, pero uno fue ante el Hapoel Tel Aviv sin público en las gradas por recomendación de las autoridades, por lo que dicho partido no entra en la ecuación.

Por supuesto, Valencia Basket también es, con mucha claridad, el equipo español de Euroliga con más asistencia media en las gradas. Lejos quedan los datos de Real Madrid (8.659), Baskonia (8.133) y Barça (5.505).